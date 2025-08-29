Власти США за один день, 27 августа, депортировали из страны от 30 до 60 граждан России. Речь идет о россиянах, которые оказались в иммиграционных тюрьмах в США (так называемые детеншены), проиграли суды о получении убежища или выбрали самодепортацию, то есть решили вернуться на родину, не дожидаясь суда.

О массовой депортации россиян изданиям «Агентство», The Insider и Astra рассказал президент Russian America for Democracy in Russia Дмитрий Валуев. Об этом также сообщал основатель Gulagu.net Владимир Осечкин. Информацию о депортации подтвердили и родственники россиян, которые остаются в иммиграционных тюрьмах.

Среди депортированных было несколько человек, которые опасались политического преследования на родине, а также бывший военный, против которого в России завели дело о самовольном оставлении части. Он пытался получить убежище в США, но проиграл суд, пишет «Агентство».

Россиян высылали на родину через Египет, рассказал Валуев. На пересадке в Каире несколько человек попытались сменить маршрут, чтобы не возвращаться в Москву, но их избили сотрудники одной из египетских спецслужб, сообщил правозащитник. В итоге, по его информации, всех посадили на рейс до Москвы.

Самолет с депортированными приземлился в Домодедово. Российские пограничники, вероятно, знали, что из Каира прилетят высланные Вашингтоном россияне, и при прохождении границы долго беседовали с ними. Одного человека пограничники задержали, в остальных случаях (Russian America for Democracy in Russia всего непосредственно известно о 10 высланных из США россиянах) депортированные остались на свободе, рассказал Валуев. Кого-то, по его данным, отпустили под подписку о невыезде.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин утверждает, что всех депортированных в Домодедово пропустили через «фильтрацию»: несколько часов допрашивали «с применением методов давления», а к некоторым даже применяли насилие. Кроме того, рассказал он, почти всех высланных на родину склоняли к «сотрудничеству» с МВД и ФСБ. По его данным, несколько человек, включая бывших военных, задержали. Осечкин утверждает, что в отношении семи человек уже начаты проверки по различным уголовным статьям, включая самовольное оставление части, сотрудничество с «нежелательной организацией», финансирование «экстремистской» деятельности, а также госизмену.

Некоторые родственники россиян, которые все еще остаются в миграционных тюрьмах США, сообщили Astra, что информация Осечкина не соответствует действительности. Независимых подтверждений сведениям основателя Gulagu.net пока нет.

Как россияне пытались уехать в США

США россиян — даже во время войны, отметил Валуев. Но обычно граждан РФ отправляют на родину небольшими группами. Раньше подлежащим депортации также разрешали сменить страну назначения при пересадке и не возвращаться в Москву.

В июле 2025-го стало известно, что из Соединенных Штатов депортировали пермского активиста Леонида Мелехина. В России, до того как он покинул страну, активиста неоднократно задерживали за участие в акциях протеста.

По данным «Медиазоны», российские власти примерно в июне 2024 года объявили Мелехина в розыск за связи со штабами Алексея Навального — организацией, объявленной «экстремистской» в РФ, — а через несколько месяцев внесли активиста в перечень «экстремистов и террористов» Росфинмониторинга.

В августе 2024 года Мелехин перешел границу Мексики и США и запросил политическое убежище. Мелехин несколько месяцев находился в американской иммиграционной тюрьме, и в итоге в убежище ему отказали, после чего он был депортирован. В России активиста арестовали по обвинению в «оправдании терроризма».

Депортация россиян 27 августа — вторая крупная высылка граждан РФ из США, отметил Валуев. В июне власти страны депортировали около 40 человек. В Russian America for Democracy in Russia считают, что в ближайшем будущем может быть еще одна крупная депортация.

Что происходит в американских «детеншенах». История сына пастора Альберта Раткина

Фото на обложке: Paul Christian Gordon / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA