В Перми суд арестовал по обвинению в «оправдании терроризма» активиста, которого депортировали из США после отказа в политическом убежище

Суд в Перми арестовал активиста Леонида Мелехина, ранее депортированного из США, по обвинению в «оправдании терроризма». Об этом пишет издание Properm.

Мелехин — активист, которого неоднократно задерживали в России за участие в акциях протеста. В августе 2024 года он перешел границу Мексики и США и запросил политическое убежище.

Мелехин несколько месяцев находился в американской иммиграционной тюрьме, и в итоге в убежище ему отказали, после чего он был депортирован. В России мужчину задержали силовики.

Как пишет «Медиазона», российские власти разыскивали активиста за связи со штабами Алексея Навального — организации, объявленной «экстремистской» в РФ. Не позднее июня 2024 года он был добавлен в базу розыска МВД, в октябре того же года его внесли в перечень «экстремистов и террористов» Росфинмониторинга.

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