В Германии отказали в убежище мобилизованному россиянину, заявив, что мобилизация завершилась

Федеральное ведомство по миграции и беженцам Германии отказало в убежище гражданину России Георгию Авалиани, который был мобилизован, попал в «пыточный подвал Минобороны» и трижды сбегал из армии. Об этом 23 января сообщил военный аналитик проекта Алексей Альшанский.

«Мобилизованному военнослужащему в розыске за дезертирство было отказано в убежище, поскольку !!!ВНИМАНИЕ!!!: Шойгу в октябре 2022 заявил ЧТО МОБИЛИЗАЦИЯ ОКОНЧЕНА!» — сообщил Альшанский.

Власти Германии, по словам правозащитника, также не поверили, что Георгий Авалиани находился в «пыточном подвале».

В решении ведомства, которое цитирует Альшанский, говорится, что в случае возвращения в Россию Авалиани будет грозить административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Правозащитник подчеркнул, что в России Авалиани находится в розыске из-за трех побегов из армии.

«Судя по тексту отказа, мы можем быть уверены, что ведомство фактически не рассматривало его кейс по существу. 30 тысяч — это штраф за уклонение от повестки, а Георгий уже мобилизованный военнослужащий, и не понять этого из его интервью было невозможно», — заявил Альшанский в интервью The Insider.

Авалиани будет добиваться, чтобы власти Германии пересмотрели свое решение.

По словам правозащитника, Авалиани мобилизовали в сентябре 2022 года. Он не участвовал в боевых действиях и сбегал из армии. После третьего побега он покинул Россию. Власти РФ преследовали его семью. В Германию россиянин попал из Хорватии в 2025 году.

Власти РФ объявили мобилизацию в сентябре 2022 года. Вскоре, в октябре 2022-го, Минобороны заявило, что «мероприятия частичной мобилизации» завершились. При этом президент РФ Владимир Путин не стал принимать отдельный указ об окончании мобилизации. Пока такой указ не подписан, мобилизация продолжается.

Власти Германии после начала полномасштабной российско-украинской войны обычно отказывают заявителям на убежище из России. Как сообщило Deutsche Welle 21 января, ведомство по делам миграции и беженцев в 2025 году одобряло менее 10% заявлений на убежище, поданных россиянами.

Еще о поиске убежища в Европе и мобилизации

Хорошая новость: суд подтвердил, что угроза мобилизации дает россиянам право на убежище во Франции. Плохая: доказать, что она правда грозит, невероятно трудно Но почему? 15 карточек