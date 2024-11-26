Российский военный в Украине (точное место неизвестно) Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Scanpix / LETA

Россиянин попал на войну через месяц после объявления Кремлем «частичной» мобилизации. Он сразу заявил, что не будет брать в руки оружие и стрелять по людям. Первый год на фронте он служил в медицинской роте в Луганской области, затем его принудительно отправили на офицерские курсы и назначили командиром взвода. Савченко отказался вести подразделение на штурм и попал в подвал для провинившихся военных. После возвращения на передовую Сергей за взятку устроился вывозить раненых с поля боя. Еще через полгода он договорился о работе в Следственном комитете оккупированного Луганска — тоже за взятку, в миллион рублей. Пробыв на фронте около двух лет, он смог дезертировать и уехать из России. Историю Савченко рассказала «Медиазона». Пересказываем главное из этого материала.

Сергея Савченко мобилизовали в октябре 2022 года. Он рассказывает, что его остановили полицейские в Москве, проверили паспорт и заявили, что в Нижнем Новгороде, где он когда-то проживал, его ждет повестка в военкомат. Когда Сергей отказался от предложения туда поехать, полицейские сунули ему в карман какой-то сверток, а затем позвали понятых. В свертке оказался наркотик мефедрон. После этого полицейские пригрозили Сергею, что дадут ход уголовному делу, если он не отправится в военкомат.

В военкомате Нижнего Новгорода Савченко, по его словам, сразу предупредил, что не собирается брать в руки оружие и стрелять в кого-либо на фронте. «Я говорил, что у меня ну прям табу на убийства — это для меня стремная история, с этим еще жить потом, мне это не надо. Даже не конкретно украинцев, а вообще», — рассказывает он. Сотрудники военкомата спросили, какая профессия у него была «на гражданке», он ответил, что чинил бытовую технику, а в военной специальности записан как электрик — в этом качестве его и отправили на базу для мобилизованных под Костромой.

Там Сергей выяснил, что будет служить не электриком, а обычным пехотинцем. Но он смог договориться с командованием, чтобы его взяли анестезиологом в медицинскую роту. Савченко вспоминает, что перед этим ему задавали общие вопросы, ответы на которые он знал, потому что был «чуть-чуть подкован». «Какие, грубо говоря, могут быть причины смерти на войне? А это всегда шок — либо геморрагической, либо болевой, либо анафилактический», — говорит он.

До мая 2023 года Савченко служил в Сватовском районе Луганской области. Он вспоминает, что «поток раненых был огромный». Затем ему дали отпуск. Также Сергей получил две медали, но это стало одной из причин того, что его, как и всех остальных из его полка, «кто не идиот», отправили на офицерские курсы. Отказаться от них Савченко не смог — в противном случае ему пригрозили отправкой в штурмовой отряд.

Курсы проходили три месяца в Наро-Фоминском районе Московской области. Когда Савченко вернулся на фронт, его назначили командиром взвода, а затем отдали приказ штурмовать укрепления ВСУ. Он отказался. «Я был готов идти на передок, но только за ранеными, не более того. Я с самого начала говорил, что не буду ни сам стрелять, ни отдавать приказы стрелять в кого-либо», — вспоминает Савченко. Через несколько дней его задержали и сначала увезли в расположение его бывшего подразделения, а затем в село Зайцево в той же Луганской области, где, как сообщал телеграм-канал Astra, находится нелегальная тюрьма для российских военных, отказавшихся выполнять приказы.

По словам Савченко, в тюрьме, которая представляла собой подвал бывшей украинской таможни, он провел с другими заключенными 72 дня. Он рассказывает, что его каждый день выводили из подвала и пытали. «Происходило это разнообразно: нет-нет, да током били, обливали холодной водой часа по полтора-два, прям из шланга, просто били… Это не ради каких-то там показаний, это просто ежедневные спецэффекты, чтобы ты очень сильно хотел оттуда уйти, куда угодно», — вспоминает Сергей.

Его забрали из Зайцево 26 декабря и вместе с другими отказниками отвезли в оккупированную часть Харьковской области, а затем через два дня в расположение 25-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ. Сергей и тогда сообщил замполиту, что отказывается стрелять в людей. Из-за этого его привязали на ночь к дереву, но утром отвели к начальнику медицинской службы одного из штурмовых отрядов. Тот предложил Савченко заняться эвакуацией раненых за взятку в 100 тысяч рублей.

Сергею разрешили позвонить жене, она перевела деньги (на обычную карту Сбера, привязанную к телефону начальника), и Савченко получил должность эвакуатора. «Все суетят там деньги постоянно. Грубо говоря, хочешь быть водителем — покупай „буханку“ и будешь водителем. Хочешь на задачу пойти не сегодня, а попозже, чуть-чуть еще пожить — давай бабки, поживи», — рассказывает Сергей.

В эвакуации Савченко проработал больше двух месяцев. В марте он получил приказ отправиться на передовую в качестве штурмовика и решил выбираться с фронта «любой ценой». Он попросил водителя эвакуационного автомобиля отвезти его в штаб бригады, нашел там прикомандированного к части контрразведчика из ФСБ, предложил себя допросить и рассказал ему про взятки. После этого Савченко на три ночи заперли в клетке на улице, а затем перевели в расположение гаубичного дивизиона бригады.

Все это время жена Сергея, по его словам, постоянно писала обращения в Минобороны, Генпрокуратуру, Следственный комитет РФ. В мае, после очередного такого обращения, Савченко угрозами заставили написать бумагу, что он не имеет претензий «к должностным лицам Минобороны» и просит прекратить «проверочные мероприятия» в отношении него. Сергей вспоминает, что к тому времени он «болтался как свободный офицер» в расположении дивизиона и «приглядывал за порядком, чтобы никто не бухал».

В июне 2024 года, услышав разговоры по телефону одного из бойцов по соседству в блиндаже, Савченко попросил у него контакты заместителя главы военно-следственного отдела в Луганске и связался с ним. Тот пообещал, что вывезет его из расположения дивизиона за миллион рублей. Эти деньги жена Сергея заняла по друзьям, и в сентябре за Савченко приехали из Следственного комитета и забрали в Луганск. Месяц Сергей работал в СК — по собственным словам, бесплатно и по 12 часов в день без выходных. А затем в следственный отдел вернулся из отпуска начальник, и Савченко понял, что тот ничего не знает о взятке.

По словам Сергея, с начальником договориться уже не удалось, и ему сказали, что скоро за ним приедут обратно из бригады. Тогда он решил бежать. Савченко придумал себе легенду, что он — руководитель строительной фирмы из Ростова-на-Дону, который ездил в Луганск смотреть объекты для реконструкции. Он добрался до Ростова, сел на поезд, сошел на случайной станции, где «посветил лицом перед камерами», а оттуда на попутной машине отправился дальше. Осенью 2024 года он покинул Россию с помощью проекта «Идите лесом», который оказывает поддержку тем, кто бежит с фронта или от мобилизации.

Как рассказывает Сергей, во время работы в луганском СК он сделал запрос в Единый расчетный центр Минобороны РФ и узнал, что числится пропавшим без вести с 29 декабря 2023 года — то есть дня, когда его после тюрьмы в Зайцево привезли в расположение 25-й бригады. По словам Савченко, бойцов этой бригады признавали пропавшими без вести массово — и когда он узнал о награждении командира бригады Алексея Ксенофонтова, у него «сложился пазл».

«Он получал Героя России за штурмы без потерь, а штурмы без потерь получаются потому, что пацанов туда пригоняют, сразу объявляют без вести пропавшими и отправляют на мясо. Эта мразь потом получит звание генерал-майора, уйдет на пенсию и пойдет во власть, станет офигенным депутатом. А из-за него тем временем пять тысяч пацанов там лежало, через кого-то уже росли кусты, трупы не вытаскивали, потому что за трупы надо платить, и трупы надо признавать трупами», — говорит Савченко.

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