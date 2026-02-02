Архив Александра Качкуркина

Власти Казахстана выдали России 25-летнего IT-специалиста Александра Качкуркина. Формально это была не экстрадиция, а депортация. Но по прилете в Москву Качкуркина сразу задержали российские силовики по уголовному делу о «государственной измене».

Качкуркин — гражданин Украины, родился и вырос в Крыму. После аннексии полуострова в 2014 году он был вынужден получить российское гражданство. В 2022 году, после начала большой войны России с Украиной, он уехал в Казахстан.

Качкуркин жил в Алматы и работал айтишником, в том числе сотрудничал с OpenAI — разработчиком ChatGPT. Он не был публичным политическим активистом.

Официальной причиной для депортации казахстанские власти назвали два протокола об административных нарушениях: за переход улицы в неположенном месте и за курение кальяна в закрытом помещении. На этом основании полиция попросила суд депортировать Качкуркина за «неуважение к законам и суверенитету Республики Казахстан».

Как рассказал телеканалу «Дождь» адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов, полицейский остановил Качкуркина на улице и потребовал пройти в указанное место. Для этого Качкуркину пришлось перейти дорогу — и именно за это на него составили один из протоколов.

Вся процедура — от составления протоколов до решения суда — заняла несколько часов. Правозащитники считают, что фактически это была операция по выдаче Качкуркина российским властям.

В России Качкуркину инкриминируют «оказание финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации» — речь идет о переводах денег в Украину. Никаких сведений о целях этих переводов и даже доказательств, что переводы вообще были, российские власти публично не представили. Другие подробности дела неизвестны — материалы по статье о «госизмене» имеют гриф «секретно».

Качкуркина задержали прямо в самолете. Мещанский суд Москвы арестовал его 31 января. По статье о «госизмене» ему грозит тюремный срок от 12 лет до пожизненного.

Почти одновременно с депортацией Качкуркина получило развитие дело чеченского активиста Мансура Мовлаева. В 2021–2022 годах его дважды задерживали в Чечне — по данным оппозиционного телеграм-канале 1Adat, по сфабрикованным обвинениям, а фактически — за критику главы республики Рамзана Кадырова. В 2023 году Мовлаев бежал из России. В мае 2025 года его задержали в Алматы. Он официально запросил в Казахстане убежище. В декабре ему в этом статусе отказали, а 30 января прокуратура Казахстана официально постановила экстрадировать его в Россию. Правозащитники уверены, что в Чечне его ожидают пытки и смерть.

Казахстан иногда уже выдавал России людей, находящихся в розыске по делам, так или иначе связанным с российско-украинской войной. Например, в декабре 2025 года казахстанские полицейские передали российской военной полиции Семена Бажукова, который дезертировал из российской армии и запросил убежище в Казахстане.

Но операция по выдаче Качкуркина — без объявления в розыск и формальной процедуры экстрадиции — первая такого рода. Как отмечает «Первый отдел», она означает, что россиянам небезопасно находиться в Казахстане.

