Российский офицер Евгений Коробов в начале войны стал героем пропаганды. А потом выстрелил себе в ногу, чтобы сбежать с передовой Журналистка Мария Борзунова взяла у него интервью

ARTE.tv Documentary

Журналистка Мария Борзунова выпустила на ютьюб-канале франко-германского телевещателя ARTE интервью Евгения Коробова — 30-летнего профессионального военного, который дезертировал из российской армии спустя менее чем год после начала большой войны с Украиной. Сейчас он живет в Казахстане. Это его первое интервью.

Евгений Коробов родом из Красноярска, он выпускник кадетского корпуса и военного училища, участник войны в Сирии. Свой выбор в пользу офицерской карьеры он комментирует так: «Люди идут с какими-то благородными намерениями [в армию], а сталкиваются с суровой реальностью: идиотизмом, тотальной некомпетентностью, ужасным отношением».

Подразделение Коробова перебросили к границе с Украиной в конце января — начале февраля 2022 года. По воспоминаниям военного, примерно в это время к ним приезжал командующий их армией. Он заверил, что войны не будет. «Да, есть напряжение, но мы просто играем мускулами… до 8 марта уже будете дома», — пересказывает Евгений его слова.

Коробова отправили в наступление на Киев. Его задачей было сопровождение колонн техники и разведка маршрутов. Когда его колонна попала в засаду, а идущая навстречу колонна (тоже российская) — под обстрел, старший лейтенант Коробов помог военным из обеих колонн уйти живыми. Полковник из обстрелянной колонны, по его словам, . «Мотив у него был благородный. Сыграло ли это злую шутку? Наверно», — говорит Коробов.

Мать Евгения узнала о его «подвиге» по телевизору. В новостях сказали, что группа под руководством Коробова попала в засаду, вступила в бой и уничтожила «три единицы боевой техники, два минометных расчета и не менее 15 националистов». Коробова представили к награде, а позднее сделали героем передачи Андрея Малахова («Это был приказ», — объясняет он). К моменту записи передачи Коробов получил ранение на фронте — но ни его командование, ни журналисты не знали, что он ранил себя сам.

Это произошло, когда армия РФ отступила из-под Киева и сосредоточилась на захвате Донбасса. «Наш расчет БПЛА случайно посадил беспилотник на украинские позиции. Это был единственный беспилотник, задача была дойти до украинских позиций, спилить дерево и забрать его. Я свою жизнь оцениваю больше, чем в кусок пластика с камерой, поэтому мы ушли туда, посидели и вернулись обратно. На следующий день [нас отправили назад и велели без дрона не возвращаться]. Мы подошли к украинским позициям, я достал оружие и открыл огонь по своим солдатам. Ранил одного, в другого не попал, потом выстрелил себе в ногу. [Это был способ] спасти их и себя», — говорит Коробов.

На вопрос, были ли солдаты готовы, что он откроет по ним огонь, он отвечает: «Потом спасибо скажут. <…> Люди калечат себя [на фронте], активно и много. Мне случай предоставился. И безвыходная ситуация. Страшно, больно, ну ладно».

При эвакуации Коробов заявил, что попал под обстрел. Дальше были лечение, реабилитация и попытки найти способ не возвращаться на передовую. Евгений, по его словам, даже готов был сесть в тюрьму, но к тому моменту заключенных тоже начали вербовать на фронт. Коробов заказал через даркнет, чтобы уехать за границу. Но на их изготовление нужно было время, а он боялся введения военного положения — в этом случае покинуть Россию было бы невозможно даже со всеми документами. Так в середине января 2023 года российский военный оказался в Казахстане.

Многие бывшие сослуживцы Коробова погибли в Украине. Многие, как и он, дезертировали. Евгений сейчас живет в Астане, работает барменом и с помощью правозащитника Артура Алхастова пытается получить статус беженца в Казахстане (именно вопрос статуса , почему Евгений решился дать интервью). «Когда ты помогаешь российскому дезертиру, ты вносишь свой вклад в то, чтобы война закончилась. Потому что Путин не стреляет, это делают другие. Если он [российский военный] не хочет этого делать, если он считает это неправильным, я считаю правильным ему помочь», — объясняет Алхастов.

Коробов не отрицает, что убивал украинских солдат на фронте, но дает понять, что делал это для того, чтобы спасти свою жизнь. По его словам, если бы в начале войны ему разрешили просто уехать домой, он бы это сделал. «Война дело такое, что там можно натворить бед, и те, кто их натворил, заслуживают наказания. Но если ты воевал по глупости, ошибся, поверил, решил поумнеть, я считаю, что такому человеку нужно давать возможность сбежать с фронта. Я думаю, что даже люди, которые там [в российской армии] оказались, заслуживают возможности исправить свое положение», — говорит Евгений.

Он принимает у себя и других российских дезертиров, называя свою квартиру «мини-шелтером». Сейчас с ним живет Никита (в фильме его лицо скрыто), которого забрали на фронт после проверки документов на улице. Никита пробыл в Украине семь-восемь месяцев. Он получил тяжелое ранение и попал в госпиталь. Когда ему стало лучше, Никита купил себе новую одежду в секонд-хенде и уехал из России. На вопрос, как он себя чувствует сейчас, он отвечает так: «Мысли непонятные. Я это все пережил. Мне, по идее, никто ничем не обязан. Нахрен я все это пережил, если я никому не нужен, ничего не могу, у меня ни перспектив пока нет, ни документов, ничего нет. И зачем это все было?»