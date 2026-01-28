Усманов выиграл дело против Frankfurter Allgemeine Zeitung. Суд запретил газете распространять утверждения Навального, на основании которых ввели санкции

Миллиардер Алишер Усманов выиграл в Германии суд против немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), пишут Reuters, а также РБК, «Коммерсант» и Forbes со ссылкой на пресс-службу самого Усманова и его адвокатов.

Земельный суд Гамбурга в постановлении от 23 января запретил FAZ распространять ряд утверждений, включая обвинения в связях Усманова с высокопоставленными российскими чиновниками. Эти утверждения, которые суд счел клеветой, содержались в статье FAZ от 3 апреля 2023 года под заголовком «По поручению Кремля» («Im Auftrag des Kremls»).

В числе запрещенных утверждений — что Усманов использовал свое состояние «в интересах или по поручению Кремля», что он неформально представлял интересы российской власти в Узбекистане и что он вмешивался в редакционную политику газеты «Коммерсант» после ее приобретения в 2006 году, заявили российским медиа представители Усманова.

Также запрет суда касается двух утверждений Алексея Навального, которые содержались в статье FAZ. Одно из них — что Усманов «подарил» недвижимость структурам, связанным с Дмитрием Медведевым в качестве компенсации за то, что тот прикрывал бизнес Усманова за счет «Газпрома». Другое — о том, что в 2002 году Усманов приобрел активы «Газпром Инвестхолдинга» через контролируемую им компанию, «продав государственную собственность самому себе».

За нарушение запрета газете грозит штраф в размере до 250 тысяч евро за каждый случай.

Адвокат Усманова Йоахим Штайнхефель заявил, что утверждения, запрещенные судом, «повторяли существенные части» обоснования европейских санкций против Усманова. Решение суда, по его словам, «позволяет сделать вывод», что аргументация санкций ЕС — «не что иное, как совокупность клеветнических, беспочвенных и, следовательно, незаконных обвинений». В качестве обоснования санкций использовались в том числе утверждения Навального, отметили в адвокатском бюро, которое представляло интересы Усманова.

Алишер Усманов — российский предприниматель родом из Узбекистана. В индексе миллиардеров Bloomberg его состояние оценивается в 18,8 миллиарда долларов. С 2022 года Усманов находится под санкциями Евросоюза и США, но практически сразу он начал оспаривать введенные против него ограничения.

В Германии Усманова подозревали в отмывании денег, нарушении санкций и уклонении от уплаты налогов. В рамках расследования была проведена серия обысков, но позже немецкий суд признал их незаконными и постановил вернуть Усманову изъятое имущество. В декабре 2025 года прокуратура Мюнхена прекратила расследование о нарушений санкций на условиях выплаты Усмановым 10 миллионов евро правительству и благотворительным организациям. Вместе с этим Усманов смог выиграть несколько судов против медиа. Так, в январе 2024 года Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск Усманова и запретил американскому журналу Forbes распространять заявления о том, что тот «решал бизнес-проблемы» Владимира Путина.

Читайте также

«Запад хотел нанести ущерб российской экономике, а она растет» Алишер Усманов дал интервью Corriere della Sera. Краткий пересказ

Читайте также

«Запад хотел нанести ущерб российской экономике, а она растет» Алишер Усманов дал интервью Corriere della Sera. Краткий пересказ