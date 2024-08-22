«Запад хотел нанести ущерб российской экономике, а она растет» Алишер Усманов дал интервью Corriere della Sera. Краткий пересказ

В детстве моим любимым романом был «Три мушкетера» Александра Дюма. Из этого чтения вытекают две важные черты моей жизни. Первая — моя страсть к фехтованию. Вторая — девиз «Один за всех и все за одного», который разделяют семьи Узбекистана, моей страны. И поэтому я продолжаю бороться против санкций и защищать свою семью. Моя сестра, врач-гинеколог, была вынуждена навсегда отказаться от моего наследства, но несмотря на это несправедливо остается под санкциями.

Запад совершил колоссальную ошибку, преследуя российских бизнесменов по политическим мотивам, поскольку они не влияют на процесс принятия решений. Они хорошо знали Запад и Восток, построили транснациональные компании и активно инвестировали за границей. Но сейчас из-за санкций они инвестируют в основном внутри России и не питают иллюзий по поводу беспристрастности западных юрисдикций.

Западные политики хотели нанести ущерб российской экономике, а она растет. Они хотели наказать бизнес-элиту, а россияне вернули деньги домой. Российская экономика адаптируется к санкциям, а соседние рынки страдают. Европа отвергает российские энергоресурсы и вынуждена покупать их по гораздо более высокой цене. Я не хочу рисовать черно-белую картину: санкции несомненно вредны для всех, но пока в большей степени для европейцев. Торговые барьеры дают меньше возможностей для транснациональных компаний и больше для региональных. Санкции являются признаком бессилия.

В 70 лет вместо того, чтобы сосредоточиться на здоровье и благотворительности, я трачу свою энергию на борьбу с санкциями и абсурдным политическим преследованием против меня в Германии. Однажды я это уже испытал: в 26 лет я оказался в тюрьме, став жертвой сведения счетов с моим другом и его отцом, который был вторым человеком в узбекском КГБ. Мне удалось реабилитироваться, и приговор отменили. Даст бог, у меня все получится и сейчас, у меня высшее юридическое образование и я верю в верховенство закона.

Прочный мир между Россией и Украиной возможен только на основе разумности и компромисса, чего можно достичь путем переговоров. Мы должны стремиться сосуществовать на основе взаимовыгодных или хотя бы приемлемых соглашений. В многополярном мире безопасность евразийского региона должна учитывать интересы России, Китая, стран Центральной Азии, Турции и Евросоюза.

Это краткий пересказ интервью российского миллиардера Алишера Усманова итальянской газете Corriere della Sera. Высказывания отредактированы с сохранением смысла.

А вот что говорил еще один российский бизнесмен

«Я не понимаю, почему бы обеим сторонам не прекратить это. Не вижу, как кто-то может достичь своей заявленной цели» Олег Дерипаска заявил, что войну надо остановить. Краткий пересказ его интервью Financial Times

А вот что говорил еще один российский бизнесмен

«Я не понимаю, почему бы обеим сторонам не прекратить это. Не вижу, как кто-то может достичь своей заявленной цели» Олег Дерипаска заявил, что войну надо остановить. Краткий пересказ его интервью Financial Times

Фото на обложке: Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA