Трамп: «Я диктатор. Но иногда нужен диктатор»

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил хорошие отзывы на свою речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, во время которой он потребовал контроль над Гренландией.

«Хорошая речь. Мы получили отличные отзывы. Не могу в это поверить. Мы получили хорошие отзывы, а обычно о такой речи говорят, что „он ужасный диктатор“. Я диктатор. Но иногда нужен диктатор. Но в этом случае они так не сказали. И теперь это здравый смысл. Все основано на здравом смысле», — заявил Трамп, выступая перед журналистами 21 января.

Выступая в Давосе, Дональд Трамп заявил, что считает Гренландию (автономную территорию Дании) частью Северной Америки. Он заявил, что только США могут защитить крупнейший остров в мире от нападения. Трамп потребовал, чтобы Соединенным Штатам передали права собственности на Гренландию.

После выступления на форуме Трамп провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте, по итогом которых президент США заявил, что согласовал с НАТО рамки соглашения по Гренландии.

Дональд Трамп в свой первый день на посту президента год назад, 21 января 2025-го, заявил, что не считает себя диктатором. «Я даже не могу себе представить, чтобы меня так называли», — заявил он. После этого Трамп назвал «диктатором» президента Украины Владимира Зеленского, но отказался использовать этот термин в отношении президента РФ Владимира Путина. «Я не использую это слово легкомысленно», — заявил Трамп в феврале 2025-го.

