Трамп заявил, что сформировал с НАТО основу соглашения по Гренландии. Он отказался от пошлин против стран Европы

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте они «сформировали основу для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона».

«Это решение, если оно будет реализовано, станет большим плюсом для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО. Исходя из этого, я не буду вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля», — написал Трамп в соцсети Truth Social 21 января.

По словам Трампа, сейчас идут дополнительные обсуждения по поводу системы противовоздушной обороны «Золотой купол», которую США хотят установить на территории Гренландии.

Трамп пообещал предоставить дополнительную информацию «по мере продвижения переговоров».

Дональд Трамп ранее говорил, что введет с 1 февраля пошлины в размере 10% на любые товары, поставляемые в США из стран Европы, в том числе Великобритании. С 1 июня на пошлины планировалось установить тариф в размере 25%, пока не будет достигнуто соглашение по Гренландии.

Трамп выступает за то, чтобы Гренландия стала частью США. Первоначально он говорил, что рассматривает несколько вариантов, как это сделать, в том числе применение военной силы и покупка острова. Выступая на форуме в Давосе 21 января, Трамп заявил, что не станет применять силу. Власти Дании, в состав которой входит Гренландия, заявили, что не собираются вести с США переговоры о продаже острова.

Читайте также

«Я не буду применять силу. Но есть маленькая просьба — отдайте нам Гренландию. Если нет — мы запомним» Трамп выступил в Давосе. Вот что он сказал — кратчайший пересказ

Читайте также

«Я не буду применять силу. Но есть маленькая просьба — отдайте нам Гренландию. Если нет — мы запомним» Трамп выступил в Давосе. Вот что он сказал — кратчайший пересказ