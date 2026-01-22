Axios: план соглашения по Гренландии сохраняет суверенитет Дании над островом. США хотят усилить там свое военное присутствие

В соглашении по Гренландии, о подготовке которого 21 января рассказал Дональд Трамп, предполагается, что суверенитет Дании над островом будет сохранен, пишет Axios со ссылкой на два источника.

По данным собеседников издания, план, который был сформирован на встрече Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте, включает обновление Соглашения о защите Гренландии от 1951 года: США получат расширенные права на строительство баз и создание «зон обороны». Кроме того, предполагается, что США смогут разместить в Гренландии элементы системы противовоздушной обороны «Золотой купол», о создании которого говорил Трамп.

Также, по словам источников Axios, план соглашения включает возможности совместной с Данией разработки природных ресурсов острова.

Axios отмечает, что идеи Рютте повторяют датское предложение, которое давно было «на столе»: Дания сохраняет суверенитет, но США получают возможность нарастить военное присутствие.

США начали заявлять о своих притязаниях на Гренландию с возвращением Трампа в Белый дом. Эта риторика усилилась в январе 2026 года, после захвата в Венесуэле президента страны Николаса Мадуро. Трамп объясняет, что Гренландия необходима США из соображений национальной безопасности в связи с российской и китайской угрозой и настаивает, что Дания, в автономию которой входит остров, не может защитить его. На фоне этих заявлений восемь европейских стран отправили в Гренландию своих военных, Трамп пригрозил им введением пошлин. 21 января Трамп выступил с программной речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В ней он заявил, что не будет применять силу, но США по-прежнему намереваются получить Гренландию. После Трамп добавил, что не будет вводить пошлины, намеченные на 1 февраля.

