Уиткофф, Кушнер и Дмитриев провели переговоры в Давосе

Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщает ТАСС.

Встреча прошла в Доме США в швейцарском Давосе, где с 19 января проходит международный экономический форум. Переговоры продолжались более двух часов, журналистов на встречу не пригласили.

Уиткофф после встречи заявил, что переговоры «были очень позитивными». В свою очередь Дмитриев рассказал, что его встречи в Давосе проходят «конструктивно». «Все больше и больше людей осознают правильность позиции России», — добавил он.

О сути переговоров ни одна из сторон не сообщила. Ожидалось, что главной темой станет мирный план США и завершение российско-украинской войны.

Всемирный экономический форум в Давосе завершится 23 января. Предполагается, что президент США Дональд Трамп приедет на мероприятие 21 января.

С начала полномасштабной российско-украинской войны представителей РФ в официальном статусе на форум в Давосе не приглашали.

Изначально ожидалось, что завершение российско-украинской войны и гарантии безопасности Украины будут главными темами форума. Но на фоне агрессивных заявлений Трампа о притязаниях США на Гренландию именно эта тема вышла на первый план.