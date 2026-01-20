«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Российские войска ночью нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, в общей сложности были запущены 339 ударных беспилотников, 18 баллистических ракет «Искандер-М», 15 крылатых ракет X-101 и одна противокорабельная ракета «Циркон». Пять ракет и 24 беспилотника достигли цели, остальные, по утверждению военных, были сбиты.

Основным направлением удара стал Киев. Мэр города Виталий Кличко утром сообщил, что из-за атаки без теплоснабжения остались 5635 многоэтажных домов (это более половины всех многоэтажных домов города). В Киеве сейчас сильные морозы, ночью температура была ниже минус 10 градусов.

Это уже второй раз с начала января, когда около половины Киева остается без тепла — аналогичная ситуация возникла после атаки 9 января. Российские войска снова нанесли удар, когда власти города почти полностью восстановили теплоснабжение.

В Киеве также продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Полностью без света, сообщили в ДТЭК, в столице Украины остаются без света 173 тысячи человек.

На левом берегу Киева около 3500 домов также остались без водоснабжения, сообщил вице-премьер Алексей Кулеба. Вернуть воду жителям власти планируют в течение дня.

Из-за сложностей с электроснабжением киевское метро сегодня работает с перебоями: так, между левым и правым берегом Днепра поезда курсируют с интервалом 20-25 минут, несколько станций полностью закрыты.

Помимо Киева, под удар сегодня попали Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Полтавская и Сумская области. Во многих из этих регионов введены графики аварийного отключения света.

Мир

До сих пор неясно, состоится ли встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который начался вчера и продлится до пятницы.

Первоначально планировалось, что Трамп, Зеленский и европейские лидеры финализируют договоренности о послевоенных гарантиях безопасности Киеву, которые были достигнуты на саммите «коалиции решительных» в Париже. Однако на фоне развивающегося конфликта США и ЕС из-за Гренландии тема Украины на саммите отошла на второй план.

Также, по данным СМИ, президенты Украины и США планировали подписать соглашение, предусматривающее инвестиции в 800 миллиардов долларов в восстановление украинской экономики в течение 10 лет.

Сегодня американский источник издания Axios сообщил, что Трамп все еще планирует встретиться с Зеленским и некоторыми европейскими лидерами, однако каких-то прорывных договоренностей не ожидается. По словам источника, инвестиционное соглашение все еще требует доработки и никаких конкретных дат его подписания нет.

Зеленский на этом фоне сообщил, что пока не едет на Всемирный экономический форум, объяснив это необходимостью оставаться в Украине из-за обстрелов энергетической инфраструктуры. «Безусловно, я выбираю Украину в данном случае, а не экономические форумы. Но все может измениться каждую минуту. Потому что для меня и украинцев очень важно закончить эту войну», — заявил он.

При этом фактически президент Украины дал понять, что неопределенность по поводу поездки в Давос связана с отсутствием прогресса в переговорах с США. «Безусловно, каждая встреча с Америкой [на высшем уровне] должна заканчиваться конкретикой, конкретными результатами для усиления Украины или приближения к окончанию войны. И если документы готовы, то будем встречаться», — сказал Зеленский.

Война в фотографиях. Киев

Падение российской ракеты, сбитой над городом. 20 января 2026 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Окно квартиры многоэтажного дома, выбитое в результате взрыва. 20 января 2026 года Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images

Переносной электрогенератор в кафе. 20 января 2026 года Sergei SUPINSKY / AFP / Scunpi[/ LETA Жители многоквартирного дома готовят еду во дворе. 18 января 2026 года Danylo Antoniuk / Ukrinform / NurPhoto / Getty Images

Женщина с детьми на подземной парковке во время воздушной атаки. 20 января 2026 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анонимный читатель (Молдова). Война стала воплощением вопиющей несправедливости и абсурдности современного мира. Довлеет ощущение, что это больше не извечная битва добра со злом, а какой-то сюрреалистический перформанс на крови и страданиях, когда одних воинов света отлавливают, как скот, на улицах, а других набирают по контракту. Человеческая жизнь и свобода перестали быть ценностью — не только для тех, кто отправляет убивать и умирать, но и для абсолютного большинства.

Не укладывается в голове то, что люди получают гигантские сроки, измеряемые десятилетиями, за дискредитацию, а безудержная коррупция на крови остается безнаказанной. Невозможно понять, ради чего столько смертей и разрушений? Сколько власти, денег, гарантий безопасности, новых территорий, и что вообще им нужно, чтобы закончить эту бойню? Даже сами переговоры об окончании войны стали какой-то бесконечной и беспросветной ярмаркой тщеславия.

Очень страшно за будущее детей. Мир всегда был не особо доброжелательным местом, но последние годы он явно сходит с ума. Как можно говорить о демографическом кризисе и вести войну одновременно? Это просто верх лицемерия. Зачем рожать и растить детей, если их будущее — умирать за очередного диктатора?

