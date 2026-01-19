Конгресс-центр Всемирного экономического форума в Давосе. 19 января 2026 года Markus Schreiber / AP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Представитель РФ Кирилл Дмитриев приедет в Давос, где открывается международный экономический форум, для продолжения переговоров о завершении российско-украинской войны, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Как уточняет журналист Axios Барак Равид, в Давосе Дмитриев встретится со спецспредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По данным журналиста, переговоры пройдут завтра. С начала большой российско-украинской войны представителей РФ в официальном статусе на форум в Давосе не приглашали.

На прошедших выходных Уиткофф и Кушнер вели переговоры в США с украинской делегацией, в которую входили секретарь Совета нацбезопасности Рустем Умеров, Кирилл Буданов и депутат Давид Арахамия. По словам Умерова, на переговорах обсуждались практические аспекты плана будущего экономического развития Украины, а также гарантий безопасности. Он не привел каких-либо подробностей.

Форум в Давосе начинается сегодня и продлится до пятницы. На нем будет присутствовать президент США Дональд Трамп. Предполагается, что 21 января он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Первоначально предполагалось, что украинское урегулирование, в частности, обсуждение гарантий безопасности Киева, станет одной из основных тем форума, однако на фоне агрессивных заявлений Трампа относительно Гренландии теперь именно она выйдет на первый план. По данным издания Financial Times, европейские делегации «рвут свои записи», посвященные Украине, и заменяют их наработками по Гренландии.

Кирилл Дмитриев в последний раз, по неподтвержденным данным французских СМИ, участвовал в переговорах с США в начале января, когда в Париже проходил саммит «коалиции желающих», на котором европейские лидеры обсуждали гарантии безопасности Украины.

14 января Bloomberg написал, что в ближайшее время Уиткофф и Кушнер намереваются посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. После появления этой новости глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Москва готова к контактам с американцами. Когда именно Уиткофф и Кушнер приедут в Россию, пока неясно.

Война в фотографиях. Одесса

Сегодня ночью российские военные атаковали беспилотниками Одессу. В результате атаки, сообщили власти региона, пострадал один человек, была повреждена энергетическая инфраструктура. Из-за этого без электроснабжения остались более 30 тысяч домохозяйств.

Пресс-служба ДТЭК / Telegram Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA

Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA

Пресс-служба ДТЭК / Telegram Пресс-служба ДТЭК / Telegram

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Альбина. Как жаль! Как жаль, что моя полуторагодовалая дочь вырастет и скажет, что родилась во время войны. Как жаль, что, общаясь с иностранцами, приходится опускать взгляд, когда говоришь, что ты из России. Как жаль, что понятие патриотизма смешали с грязью и выдают под приправой фашизма. Как жаль, что общество на родине раскололось на две части, и особо «патриотичные» сограждане «поддерживают» эту кровопролитную мясорубку.

О чем я мечтаю? Я мечтаю о том, чтобы с гордостью заявлять о гуманности моей страны. Я мечтаю, чтобы мы никогда не знали о названиях разных БПЛА. Мечтаю, что когда-нибудь мы станем свободными — в любом смысле этого слова. Мечтаю, что мирное небо будет во всех уголках этого огромного и невероятно прекрасного мира.

Я не устану верить, что добро всегда побеждает зло, и это темное время для многих людей очень скоро закончится.

Поделитесь вашими мыслями о войне

Читайте также

Война Тысяча четыреста двадцать пятый день. Российские войска продолжают атаковать украинскую энергетику в холода. Без света остается Киевская область

Читайте также

Война Тысяча четыреста двадцать пятый день. Российские войска продолжают атаковать украинскую энергетику в холода. Без света остается Киевская область

«Медуза»