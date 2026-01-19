FT: европейские лидеры собирались обсуждать в Давосе войну России с Украиной, но теперь на первый план вышла Гренландия

Европейские лидеры и их делегации планировали посвятить встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждению гарантий безопасности для Украины, но теперь вместо этого на первый план вышла Гренландия, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным FT, 19 января в Давосе должна состояться встреча советников по национальной безопасности европейских стран, которая изначально созывалась для обсуждения Украины. Теперь она будет сосредоточена на Гренландии.

Лидеры стран ЕС и их делегации, которые должны встретиться с Дональдом Трампом и американскими чиновниками, как пишет FT, «рвут свои записи» по Украине и заменяют их планами ответа Евросоюза на угрозы пошлин и предложениями по деэскалации ситуации вокруг Гренландии.

«Как можно сидеть за одним столом с этим парнем [Трампом] и обсуждать его гарантии безопасности для Украины? Вы не можете ему доверять, если только не решите полностью игнорировать реальность», — сказал один из дипломатов.

По данным FT, лидеры ЕС планируют провести экстренный саммит позднее на этой неделе — предварительно в четверг, после встреч с Трампом в Давосе. По словам премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая поговорила с Трампом накануне, президент США «был заинтересован в том, чтобы выслушать» предложения по возможному компромиссу.

Ситуация вокруг Гренландии накалилась в выходные: Трамп заявил, что введет пошлины против восьми стран, отправивших на остров своих военных. Европейские лидеры осудили заявление президента США, а послы стран ЕС собрались на экстренную встречу, где рассматривались варианты ответа на угрозы Трампа. Следующий раунд обсуждения намечается на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 19 по 23 января. Планируется, что 21 января Трамп выступит на нем с программной речью.

