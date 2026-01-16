Трамп встретился с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо

Президент США Дональд Трамп и лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо встретились за обедом в Белом доме в Вашингтоне 15 января, сообщает агентство Reuters.

Первая встреча двух политиков продлилась около часа. Выходя из Белого дома, Мачадо заявила, что встреча прошла «отлично». Мачадо отказалась сообщить, передала ли она Трампу Нобелевскую премию мира, как собиралась сделать ранее.

Трамп итоги встречи не комментировал. В то же время эту тему на брифинге для журналистов затронула пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт: «Я знаю, что президент с нетерпением ждал этой встречи и надеялся на хорошую и конструктивную беседу с госпожой Мачадо — это действительно замечательный и смелый голос для многих жителей Венесуэлы».

Она отметила, что Трамп не изменил свое мнение о том, что Мачадо не пользуется необходимой поддержкой для руководства Венесуэлой. Левитт добавила, что президент США «надеется, что однажды в Венесуэле состоятся выборы», но не назвала конкретных сроков.

После того, как США схватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января, Мария Корина Мачадо заявила, что оппозиция готова взять власть в руки в Венесуэле. Дональд Трамп не поддержал ее.

Мачадо говорила в январе, что готова отдать Дональду Трампу Нобелевскую премию мира, полученную в 2025 году. Нобелевский комитет при этом заявил, что премию нельзя передать другому человеку или разделить ее с ним. Сам Трамп заявил Reuters, что не хочет брать у Мачадо ее премию.

