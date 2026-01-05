CNN: США работают над созданием подконтрольного временного правительства в Венесуэле

Администрация Дональда Трампа работает над созданием «уступчивого» временного правительства в Венесуэле после захвата президента страны Николаса Мадуро, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

В Белом доме, как отмечает телеканал, отдают приоритет административной стабильности и восстановлению нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, а не «немедленному переходу к демократии».

Советники Трампа еще несколько недель назад признали вице-президента Венесуэлы Делси Родригес подходящей временной альтернативой Мадуро. Несмотря на ее первоначальные заявления с критикой в адрес США по поводу операции в Венесуэле, американские чиновники в частном порядке выразили оптимизм по поводу ее сотрудничества с Вашингтоном.

По словам одного из собеседников CNN, высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь США Марко Рубио, советник Трампа по внутренней безопасности Стивен Миллер и министр обороны Пит Хегсет, работают над созданием структуры правительства Венесуэлы. Министру внутренних дел США Дугу Бергаму и министру энергетики Крису Райту поручено убедить американские энергетические компании вернуться в Венесуэлу.

Bloomberg писал, что ключевую административную роль в американском управлении Венесуэлой после свержения Николаса Мадуро возьмет на себя госсекретарь Марко Рубио.

После того, как 3 января американский спецназ захватил и вывез из Венесуэлы Николаса Мадуро с женой Силией Флорес, Дональд Трамп объявил, что США будут управлять страной до «безопасной, надлежащей и разумной передачи власти». Как именно это будет происходить, он не пояснил.

Верховный суд Венесуэлы назначил временной главой государства вице-президента Делси Родригес. Она осудила «военную агрессию США», назвав единственным законным президентом страны Николаса Мадуро. Однако в заявлении 5 января Родригес уже заявила, что призывает Трампа к миру и сотрудничеству.

