В Каракасе произошли взрывы. По информации CBS News, Трамп отдал приказ о нанесении ударов по Венесуэле

В столице Венесуэлы Каракасе произошли взрывы, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. На юге города, где расположена крупная военная база, пропало электричество.

Обновление. Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на американских чиновников сообщает, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по объектам на территории Венесуэлы, в том числе по военным объектам.

По данным Associated Press, в городе прозвучало как минимум семь взрывов.

Bloomberg пишет, что жители Каракаса сообщают о громких взрывах и пролете самолетов над городом, в результате чего во многих районах отключилось электричество. В нескольких районах города также были слышны выстрелы.

В соцсетях публикуют видео, на которых, как утверждается, можно увидеть американские вертолеты над столицей Венесуэлы. Подтверждения этой информации нет.

Президент США Дональд Трамп, Пентагон и власти Венесуэлы пока не комментировали эти сообщения.

Под удар попали дом министра обороны Венесуэлы и порт в Каракасе, утверждают источники Sky News Arabia в Венесуэле. Подтверждения этой информации нет. Представитель американских военных отказалась комментировать The New York Times причастность США ко взрывам в Каракасе.

В начале осени США отправили в Карибский бассейн свой самый современный авианосец «Джеральд Форд», эсминцы и истребители, и с сентября наносят удары по судам, которые, как утверждается, перевозят наркотики. Администрация президента США Дональда Трампа не признает Мадуро легитимным президентом и обвиняет правительство страны в недостаточной борьбе с наркотрафиком. 17 декабря Трамп объявил, что отдал приказ о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

В начале сентября СNN сообщал, что Трамп рассматривает вариант нанесения ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы, однако по данным на середину ноября, Трамп пока не принял решение о том, проводить ли наземную операцию в Венесуэле.