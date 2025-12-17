Трамп объявил о полной блокаде моря для венесуэльских танкеров

Президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

По словам Трампа, Венесуэла полностью окружена «крупнейшей армадой, когда-либо собиравшейся в истории Южной Америки», которая «будет только расти», а «шок для них будет таким, какого они еще никогда не видели», пока они не вернут США «всю нефть, землю и другие активы, которые ранее у нас украли».

«Нелегитимный режим Мадуро использует нефть с этих украденных нефтяных месторождений для собственного финансирования, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений, — написал Трамп в соцсети Truth Social.

В посте Трампа также говорится, что венесуэльский режим был признан «иностранной террористической организацией», но, как отмечает Associated Press, неясно, что имелось в виду. Страны, которые администрация США стремится наказать за финансирование насилия, как правило, получают статус «государств — спонсоров терроризма». Венесуэлы в этом списке нет.

Правительство Венесуэлы опубликовало заявление, в котором обвинило Трампа в «нарушении международного права, принципа свободной торговли и принципа свободного судоходства» посредством «безрассудной и серьезной угрозы». В заявлении говорится, что Трамп намерен «совершенно иррациональным образом» ввести «так называемую военно-морскую блокаду Венесуэлы» с целью присвоения богатств, принадлежащих стране.

Администрация Трампа не признает Мадуро легитимным президентом и обвиняет правительство страны в недостаточной борьбе с наркотрафиком. В начале осени США отправили в Карибский бассейн свой самый современный авианосец «Джеральд Форд», эсминцы и истребители, и с сентября наносят удары по судам, которые, как утверждается, перевозят наркотики. В результате этих ударов погибли не менее 95 человек.

10 декабря Трамп объявил, что американские власти захватили у берегов Венесуэлы нефтяной танкер — «крупнейший из когда-либо захваченных». Позже выяснилось, что речь о танкере под названием Skipper. По данным источника The New York Times, его экипаж в основном состоит из россиян.

