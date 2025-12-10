США захватили танкер у берегов Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп объявил, что американские власти захватили у берегов Венесуэлы нефтяной танкер, «крупнейший из когда-либо захваченных», сообщил журналист Axios Барак Равид.

По словам Трампа, «происходят и другие события», о которых станет известно позднее. О чем идет речь, неизвестно.

О том, что Береговая охрана США захватила танкер, который находится под санкциями и ходит без флага, сообщили Bloomberg и Reuters, ссылаясь на источники.

На этом фоне стоимость нефти выросла. По состоянию на 23:25 мск фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,1% и стоили 62,62 доллара за баррель.

США захватили танкер на фоне напряженности в отношениях с Венесуэлой. Администрация Трампа обвиняет Венесуэлу в недостаточной борьбе с наркотрафиком. С сентября США наносят ракетные удары по венесуэльским морским судам, которые, как утверждается, перевозят наркотики.

