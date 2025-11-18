CNN: Трамп пока не решил, проводить ли наземную операцию в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп пока не принял решение о том, проводить ли наземную операцию в Венесуэле, сообщили CNN два высокопоставленных источника, намекнув, что путь к дипломатическому решению пока открыт.

Сам Трамп в понедельник, 17 ноября, заявил, что готов поговорить напрямую с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в «определенное время». Мадуро, в свою очередь, дал понять, что готов к переговорам. «Любой, кто хочет говорить с Венесуэлой, будет говорить лицом к лицу», — сказал в эфире национального телевидения.

При этом Трамп подчеркнул, что США допускают проведение силовых наземных операций для борьбы с наркотрафиком, в том числе в Мексике и Колумбии. «Мы знаем их адреса. Мы знаем все про каждого из них», — заявил Трамп о лидерах наркокартелей. «Нанес бы я удары в Мексике, чтобы остановить наркотики?» — задал он риторический вопрос, и ответил на него: «Меня это устроит».

Трамп в рамках кампании по борьбе с поставкой наркотиков в США перебросил к побережью Венесуэлы крупную группировку войск. Это дало возможность предполагать, что Соединенные Штаты готовят наземную операцию против Венесуэлы, одна из целей которой — отстранение Николаса Мадуро от власти.

