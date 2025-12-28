В Краснодаре уличных музыкантов обязали за 20 дней подавать заявку с паспортными данными и репертуаром выступления

Мэрия Краснодара опубликовала постановление, которое утверждает новый порядок проведения уличных выступлений в городе.

В документе говорится, что заявление нужно подать не позднее, чем за 20 дней до выступления. В нем должны быть указаны паспортные данные всех участников (не больше шести человек), адрес самого заявителя, жанр выступления и «репертуарный перечень исполняемых произведений».

Заявление подается в управление культуры администрации. Оно в течение пяти рабочих дней должно либо согласовать выступление, либо направить заявителю уведомление об отказе.

В постановлении среди прочих правил для музыкантов (нельзя курить, распивать спиртные напитки, заниматься попрошайничеством) указано, что в репертуаре не допускаются «политические призывы или агитация», ненормативная лексика, а также «призывы к экстремизму, насилию, пропаганде войны».

Преследования уличных музыкантов в России начались после выступлений группы «Стоптайм» в Петербурге, которая пела в том числе песни объявленных «иноагентами» Монеточки и Нойза МС. В середине октября троих участников группы — вокалистку Наоко (Диану Логинову), гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева — задержали и отправили под административный арест по обвинению в организации массового скопления граждан в общественном месте. Затем их еще несколько раз отправляли в спецприемник «карусельным» методом — сразу после окончания предыдущего ареста. В конце ноября Наоко и Орлов покинули Россию после трех подряд административных арестов. После этого они выступили на улицах Еревана, а 21 декабря Наоко вышла на сцену вместе с Монеточкой и Нойзом в Вильнюсе.