Музыканты «Стоптайм» выступили в Вильнюсе с Монеточкой и Noize MC

Музыканты группы «Стоптайм» Диана Логинова (Наоко) и Александр Орлов приняли участие в концерте Монеточки и Noize MC в Вильнюсе, пишет «Бумага».

Логинова и Орлов исполнили песни «Вселенная бесконечна», «Солдат» и «Светлая полоса».

Как рассказал изданию «Агентство» источник, близкий к группе, музыканты «Стоптайм» прилетели в Литву накануне концерта. До этого они были в Армении.

«Стоптайм» — группа музыкантов, исполнявших каверы на улицах Санкт-Петербурга. В их репертуар в том числе входили песни музыкантов, которых объявили в России «иностранными агентами».

В октябре участников группы задержали и отправили под арест, а после его окончания арестовали снова, а затем еще раз. В общей сложности музыканты не выходили из спецприемника более месяца. После освобождения двое музыкантов (Логинова и Орлов) покинули Россию, третий участник группы остался в РФ.