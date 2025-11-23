Певица Наоко из группы «Стоптайм» уехала из России

Вокалистка уличной группы «Стоптайм» Наоко (Диана Логинова) покинула Россию после трех подряд административных арестов, стало известно «Медузе».

Вместе с ней был отправлен в спецприемник гитарист группы Александр Орлов. По данным «Медиазоны», он также уехал из России.

Ранее днем Наоко и Орлова отпустили на свободу — суммарно они провели в спецприемнике больше месяца.

Оба должны были освободиться в ночь на 23 ноября, но ожидавшие их журналисты увидели только автомобили, которые выезжали из спецприемника. По словам источника «Фонтанки», полиция намеренно забрала музыкантов и увезла их в другой район, «чтобы журналисты не задавали вопросы». Адвокат Наоко Мария Зырянова попросила временно не беспокоить музыкантов, сказав, что они в безопасности и скоро сами выйдут с новостями, писала «Фонтанка».

В середине октября троих участников уличной группы «Стоптайм», которая пела песни «иноагентов», задержали и отправили под административный арест по обвинению в организации массового скопления граждан в общественном месте. С тех пор Наоко и гитарист группы Александр Орлов не выходили из-спецприемника — в день освобождения их снова судили и назначали очередные сутки. 10 ноября оба получили по 13 суток ареста.

Читайте также

Преследование Наоко и «Стоптайма» неожиданно стало самым громким делом осени Рассказываем подробную историю музыкантов (которые теперь не могут выбраться из спецприемника)

Читайте также

Преследование Наоко и «Стоптайма» неожиданно стало самым громким делом осени Рассказываем подробную историю музыкантов (которые теперь не могут выбраться из спецприемника)