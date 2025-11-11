Певицу Наоко и гитариста «Стоптайм» арестовали в третий раз

Обновлено. Ленинский суд Петербурга назначил еще 13 суток административного ареста певице уличной группы «Стоптайм» Диане «Наоко» Логиновой по обвинению в организации «массового передвижения граждан» (статья 20.2.2 КоАП), сообщает «Медиазона».

Ленинский районный суд Петербурга назначил 13 суток ареста гитаристу уличной группы «Стоптайм» Александру Орлову по обвинению в организации массового скопления граждан (статья 20.2.2 КоАП), пишет «Медиазона».

Поводом к составлению административного протокола послужил концерт «Стоптайм» 27 сентября в районе метро «Сенная площадь» в Петербурге.

Аналогичное дело в Ленинском суде рассматривают в отношении певицы «Стоптайм» Дианы «Наоко» Логиновой.

Логинова и Орлов уже провели под административным арестом почти месяц.

Группа «Стоптайм» выступала на улицах Петербурга с весны 2025 года и пела песни музыкантов, объявленных «иноагентами» — в том числе Нойза и Монеточки. В середине октября всех троих участников группы — певицу Наоко (Диану Логинову), ее жениха, гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева — задержали. Наоко и Орлов до сих пор не вышли на свободу. После того, как заканчивается срок их очередного административного ареста, на них составляют новый протокол и опять отправляют в спецприемник.

В поддержку группы «Стоптайм» выступили и другие музыканты в разных городах. Некоторых из них также задержали и отправили под административный арест.

Преследование Наоко и «Стоптайма» неожиданно стало самым громким делом осени Рассказываем подробную историю музыкантов (которые теперь не могут выбраться из спецприемника)

