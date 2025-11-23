Вокалистку уличной группы «Стоптайм» Наоко (Диана Логинова) и гитариста Александра Орлова выпустили на свободу после трех подряд административных арестов, утверждает «Фонтанка» со ссылкой на два источника.

Наоко и Орлов должны были освободиться в ночь на 23 ноября, но, как писала петербургская «Бумага», никто из них из спецприемника не вышел — только уехали машины, которые, вероятно, их увезли.

По словам одного из собеседников «Фонтанки», полиция намеренно забрала Наоко и Орлова из спецприемника и увезла в другой район, «чтобы журналисты не задавали вопросы» вышедшим на свободу музыкантам.

Адвокат Наоко Мария Зырянова попросила временно не беспокоить музыкантов, сказав, что они в безопасности и скоро сами выйдут с новостями, пишет «Фонтанка».

В середине октября троих участников уличной группы «Стоптайм», которая пела песни «иноагентов», задержали и отправили под административный арест по обвинению в организации массового скопления граждан в общественном месте. С тех пор Наоко и гитарист группы Александр Орлов не выходили из-спецприемника — в день освобождения их снова судили и назначали очередные сутки. 10 ноября оба получили по 13 суток ареста.

