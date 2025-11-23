Вокалистка группы «Стоптайм» Наоко и гитарист Александр Орлов снова не вышли на свободу. Они находятся под арестом уже больше месяца

Вокалистку уличной группы «Стоптайм» Наоко (Диана Логинова) не отпустили из спецприемника, в котором она отбывала административный арест уже в третий раз, сообщает петербургская «Бумага».

По данным корреспондента «Бумаги», Наоко вывезли с территории спецприемника на Васильевском острове на автомобиле полиции. Его водитель был похож на одного из сотрудников центра «Э», задерживавших гитариста «Стоптайм» Александра Орлова. На этом же автомобиле Орлова вывозили из спецприемника в Луге после его первого административного ареста.

Орлов также должен был освободиться ночью из того же спецприемника (он тоже отбывает арест уже в третий раз), но, по данным корреспондента «Бумаги», на свободу он не вышел — с территории спецприемника только выехал автомобиль с тонированными окнами.

Группа «Стоптайм» выступала на улицах Петербурга с весны 2025 года и пела песни музыкантов, объявленных «иноагентами» — в том числе Нойза и Монеточки. В середине октября всех троих участников группы задержали и отправили под административный арест по обвинению в организации массового скопления граждан в общественном месте. С тех пор Наоко и гитарист группы Александр Орлов не выходят из-под ареста — в день освобождения их снова судят и назначают им очередные сутки в спецприемнике. 10 ноября оба получили по 13 суток ареста — вновь по обвинению в организации массового скопления граждан (статья 20.2.2 КоАП).

