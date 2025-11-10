Вокалистку уличной группы «Стоптайм» Наоко и гитариста Александра Орлова вновь не отпустили на свободу после второго ареста

Певицу Наоко (Диана Логинова), которая получила два административных ареста подряд после исполнения песен «иноагентов» на улицах Петербурга со своей группой «Стоптайм», вновь не отпустили из спецприемника, сообщает проект «Слово защите».

Наоко везут из спецприемника в петербургский отдел полиции № 2, уточнили правозащитники. Певица должна была освободиться около 6 утра 10 ноября — в это время истекал срок ее второго ареста.

Гитариста группы «Стоптайм» Александра Орлова, которому так же, как и Наоко, два раза назначали административный арест, должен был выйти из спецприемника накануне вечером, но и его увезли оттуда на полицейской машине, не выпустив на свободу. По данным издания Sotavision, Орлова также отвезли в отдел полиции № 2.

Барабанщик Владислав Леонтьев, по данным петербургского издания 78.ru, вышел на свободу вечером 9 ноября. У здания УМВД России по Василеостровскому району его встретили друзья и девушка.

Группа «Стоптайм» выступали на улицах Петербурга с весны 2025 года и пели песни музыкантов, объявленных «иноагентами» — в том числе Нойза и Монеточки. В середине октября всех троих задержали. 16 октября суд отправил вокалистку Наоко, гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева под арест по статье об организации массового скопления людей в общественном месте (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП). Наоко и Леонтьев получили по 13 суток ареста, Орлов — 12. Затем на них составили новые протоколы по этой же статье, а на Логинову еще и протокол о мелком хулиганстве (20.1 КоАП), и снова арестовали на 12 и 13 суток.

На Диану Логинову также составили два протокола по статье о «дискредитации» армии — за исполнение песни Монеточки «Ты солдат» и песни Нойза «Светлая полоса». По одному ее оштрафовали на 30 тысяч рублей, второй суд вернул полиции. Незадолго до окончания второго административного срока Логиновой на сайте Дзержинского районного суда Петербурга появился третий протокол на нее по статье о «дискредитации». Он поступил в суд 1 ноября.

Читайте также

Преследование Наоко и «Стоптайма» неожиданно стало самым громким делом осени Рассказываем подробную историю музыкантов (которые теперь не могут выбраться из спецприемника)

Читайте также

Преследование Наоко и «Стоптайма» неожиданно стало самым громким делом осени Рассказываем подробную историю музыкантов (которые теперь не могут выбраться из спецприемника)