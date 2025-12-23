AP сообщило, что Россия эвакуирует семьи дипломатов из Венесуэлы. В МИД РФ это отрицают

МИД России начал эвакуацию семей дипломатов из Венесуэлы, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя европейской разведки.

По словам собеседника агентства, эвакуация женщин и детей началась в пятницу, 19 декабря.

В телеграм-канале МИД России вечером 22 декабря появился пост, в котором говорилось, что информация AP об эвакуации посольства не соответствует действительности. В нем стояла ссылка на пост посольства РФ в Венесуэле о новогодней елке, организованной в диппредставительстве в Каракасе, для детей россиян, живущих в стране.

В свою очередь министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль рассказал, что поговорил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который выразил поддержку Венесуэле в связи с объявленной Дональдом Трампом блокадой нефтяных танкеров.

«Министр иностранных дел России подтвердил, что Россия окажет Венесуэле всестороннюю помощь и поддержку в противодействие блокаде, выразив полную поддержку действиям, предпринимаемым в рамках Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении Хиля.

В начале осени США отправили в Карибский бассейн свой самый современный авианосец «Джеральд Форд», эсминцы и истребители, и с сентября наносят удары по судам, которые, как утверждается, перевозят наркотики. Администрация президента США Дональда Трампа не признает Мадуро легитимным президентом и обвиняет правительство страны в недостаточной борьбе с наркотрафиком. 17 декабря Трамп объявил, что отдал приказ о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

В начале сентября СNN сообщал, что Трамп рассматривает вариант нанесения ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы, однако по данным на середину ноября, Трамп пока не принял решение о том, проводить ли наземную операцию в Венесуэле.

Пока все ждут завершения войны между Россией и Украиной, вот-вот может начаться другая война — в Венесуэле Зачем она Трампу? И может ли он свергнуть Мадуро? Интервью политолога Владимира Рувинского

