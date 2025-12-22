В России назначили первый штраф за «склонение» к аборту

Мировой судья судебного участка № 4 в Саранске оштрафовал местного жителя на пять тысяч рублей за «склонение» к аборту, сообщила глава фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина. По ее словам, это первый такой штраф в России.

Журналисты «Медиазоны» нашли информацию о деле на сайте мировой юстиции Мордовии. Штраф по статье 9.1 республиканского КоАП назначили 8 декабря.

Москвитина рассказала о сути дела. Жительница Саранска, узнав, что беременна двойней, рассказала об этом партнеру. Тот заявил, что не готов к детям и предложил оплатить аборт. Женщина отказалась и разорвала отношения с отцом детей.

Москвитина утверждает, что эта ситуация «негативно отразилась на эмоциональном состоянии» женщины, которая в итоге обратилась за помощью в фонд. В июле у подопечной «Женщин за жизнь» родились сын и дочь.

«В ходе разбирательств и предоставлении доказательств, отец детей признал свою вину, однако на заседании начал отрицать факт склонения к аборту», — утверждают в фонде.

С лета 2023 года в России развернули широкую кампанию по ограничению абортов. От их проведения полностью или частично отказались частные клиники в нескольких регионах страны.

В регионах, начиная с Мордовии, также стали вводить запреты на «склонение» женщин к абортам. За нарушение запрета предусмотрены штрафы.