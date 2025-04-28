Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

В российских регионах из-за разных ограничений фактически сформировалось «абортное неравенство», говорится в исследовании «Русской службы Би-би-си». На бумаге российское законодательство об абортах, особенно по сравнению с некоторыми другими странами, выглядит довольно либеральным, говорят эксперты, опрошенные изданием. Но по факту в России действует множество неформальных решений, которые приводят к тому, что женщинам отказывают в прерывании беременности.

Так, в стране есть регион, где аборт фактически нельзя сделать, — это Вологодская область. В начале февраля глава региона Георгий Филимонов заявил, что намерен запретить прерывание беременности в частных и государственных клиниках по всей области. При этом он уточнил, что не собирается вводить законодательный запрет.

После заявлений Филимонова региональные СМИ начали публиковать обращения местных жительниц: они рассказывали, что не смогли прервать беременность из-за отказа врачей.

«Би-би-си» в своем тексте приводит истории нескольких жительниц региона, которые столкнулись с такими отказами. Среди них — 39-летняя жительница Вологды Анна Минина. Сотрудники городского роддома, судя по ее рассказам, настойчиво отговаривали ее от аборта и всячески затягивали проведение процедуры. Первыми о том, что произошло с Мининой, рассказали журналисты местного телеканала «Русский Север».

Жительница Вологды Анна Минина рассказала журналистам, что у нее уже есть четверо детей и внук и беременность она не планировала — подвели средства контрацепции. Первый прием у гинеколога в городском роддоме прошел без проблем — Минина сдала необходимые анализы и сходила на консультацию к психологу. С 2012 года женщин, решивших прервать беременность, обязаны направлять на такие встречи перед абортом, если речь не идет о процедуре по медицинским или социальным показаниям. Когда Минина пришла на аборт, ее снова встретила психолог. Она пыталась уговорить Минину родить ребенка и отдать его в детский дом. По словам Мининой, она ответила отказом, но психолог пыталась убедить ее, что из детских домов быстро забирают детей до трех лет, а потом спросила: «Почему вы решили, что ваши четверо детей должны жить, а этот ребеночек не должен жить?» В тот день Мининой так и не сделали аборт, ее отправили на беседу к главврачу. Однако попасть на прием ей удалось только после интервью телеканалу «Русский Север» и жалобы на имя главы роддома. «Там [на встрече] сидели семь человек — на одну меня! Которые пытались мне что-то доказать, высокое давление оказывали. Когда я спросила главврача, почему все-таки не сделан был аборт, она сказала, что сотрудники и коллеги ее по работе отказываются делать данную процедуру по христианским соображениям», — рассказала Минина «Русской службе Би-би-си». По словам женщины, ей также предлагали 70 тысяч рублей, чтобы она оставила ребенка, обещали помочь пеленками и памперсами. Руководство роддома объяснило свои действия только после того, как Минина пришла в больницу с журналистами «Русского Севера»: главврач сказала, что аборты на территории Вологодской области не проводят «по распоряжению министерства здравоохранения». По данным канала, такое распоряжение получили все учреждения области — и государственные, и частные.

В соседнем Ярославле, рассказала Минина «Би-би-си», к пациенткам, пришедшим на аборт, более доброжелательное отношение. В одной из клиник она встретила и других вологжанок. Врач одной из частных клиник Ярославля на условиях анонимности подтвердила «Би-би-си», что к ним на процедуру приезжает много женщин из Вологды: «Раньше никто не обращался, поэтому то, что [к нам] сейчас обращаются, — это уже как бы проблема».

После сюжета «Русского Севера» о Мининой прокуратура Вологодской области начала проверку и предложила сообщать об отказах в проведении абортов. Минина обратилась в Минздрав Вологодской области, где сообщили, что прокуратура вынесла постановление о возбуждении административного дела. Первое заседание назначено на конец апреля. В свою очередь, больница заключила с ней мировое соглашение и выплатила компенсацию в 18 тысяч рублей за моральный ущерб.

В апреле Генпрокуратура в ответ на обращение депутата Госдумы Алексея Канаева отчиталась, что нашла семь случаев нарушения закона: шесть в отказе от аборта и еще одно — в необоснованном направлении в другое медучреждение. Еще в одном случае суд назначил штраф роддому Череповца, где в аборте отказали 38-летней местной жительнице.

«Я ведь [говорю] не про то, что делайте аборт, а про то, что надо бороться за свои права, — сказала Минина журналистам „Би-би-си“. — Надо задуматься о нас, о женщинах. Наши права обесцениваются, наше здоровье обесценивается, ведь воспитать ребенка не так просто, по себе могу сказать».

Другой пример ограничений на аборты в России — добровольные отказы частных клиник от медицинских лицензий на прерывание беременности. Такая ситуация, например, сложилась в коммерческих медучреждениях Татарстана, Курской, Липецкой и Челябинской областей. Девять негосударственных клиник Омска отказались от лицензий на аборт «после взаимодействия с религиозными организациями». Врач частной клиники в Твери рассказала журналистам, что приказ с требованием отказаться от лицензии пришел в учреждение из администрации Тверской области, где в 2023 году приняли закон о запрете «склонения» к абортам.

На основе данных Росздравнадзора журналисты подсчитали количество частных учреждений с лицензией на искусственное прерывание беременности в разных регионах России. Так, в Тверской области, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Тыве и на Чукотке нет ни одной клиники с такой лицензией. Больше всего коммерческих клиник с такими лицензиями в Подмосковье (243 клиники), Москве (200) и Башкортостане (109). При этом, согласно подсчетам «Би-би-си», самые низкие показатели доступности услуг по прерыванию беременности оказались также в Белгородской, Курской и Саратовской областях, Адыгее и Ставропольском крае.

Само наличие лицензий еще не гарантирует того, что женщине согласятся сделать аборт, говорится в исследовании. Например, в Калининградской области частные клиники начали отказываться от прерывания беременности после того, как местное заксобрание приняло закон о запрете к склонению к аборту в ноябре 2023 года. «Коммерсант» сообщал, что клиники отказывались от лицензии после бесед с региональными чиновниками.

33-летняя Вера (имя изменено) из Калининграда рассказала «Би-би-си», что узнала о беременности в начале декабря 2023 года. Партнер, от которого она забеременела, сказал, что ребенок ему не нужен. Вера считала, что не сможет вырастить ребенка одна. На одном из осмотров Вера узнала, что у нее . При этом она убеждена, что врач, на осмотре у которого она была до того, как ей поставили диагноз, тоже видела, что плодное яйцо оказалось пустым, но ничего не сказала ей об этом и отправила сдавать анализы в обычном порядке. Вера обзвонила все частные клиники, чтобы записаться на аборт, но везде получила отказ. Одна из клиник сначала подтвердила, что проводит медикаментозное прерывание беременности, но потом тоже отказала в услуге. По словам Веры, она пробовала сходить и в государственную клинику, но там ее долго «футболили» и сразу отказали в медикаментозном аборте, сказали, что сделают вакуумный, но уже в 2024 году. Вера боялась, что если плодное яйцо не выйдет, то у нее начнется сепсис. «Хотела именно медикаментозный сделать, чтобы не трогали меня, не разворотили там все мои внутренности. И получается, я позвонила маминой подруге. Мы с ней просто разговорились, и я говорю: вот такая у меня история. Она говорит: „Можем решить этот вопрос. Я давно хожу к гинекологу в одну клинику, могу у нее спросить“. Она [гинеколог] мне сделала УЗИ и сказала: „Ну да, у тебя плодное яйцо пустое. [Аборт] по медпоказаниям“». Платное прерывание беременности обошлось Вере в 13 тысяч рублей, она считает, что врачи клиники ее спасли. «Просто я думаю: вот у человека нет денег и он не может позволить себе куда-то пойти. Это же вообще очень плохо. Я сидела и думала о последствиях, оно [плодное яйцо] остается внутри, и ничего не происходит. Если тебе нужен аборт по показаниям, то почему тебе отказывают?» — сказала Вера.

Кроме того, даже лицензированным клиникам могут запрещать проводить аборты на фоне ужесточения требований к процедуре. Так произошло, например, в Карелии. В марте 2024 года местный минздрав сообщил, что аборты запрещены в частных клиниках региона из-за отсутствия у них лицензий. Порядок лицензирования изменился в 2017 году, когда деятельность по прерыванию беременности выделили в отдельную категорию с более жесткими требованиями, объясняет «Би-би-си». В то время местный минздрав разрешил клиникам продолжать работать на прежних условиях, но в начале 2024 года в коммерческие учреждения пришли комиссии из прокуратуры и Росздравнадзора. Чиновники объявили, что теперь делать аборты по старым лицензиям нельзя, так как появились новые требования.

«В городе было несколько клиник, постепенно у них заканчивалась лицензия. Последняя закончилась в прошлом году весной, и мы это сразу ощутили. Я слышала, что в этом году кто-то снова получает лицензию, но пока не знаю точно, — рассказала „Би-би-си“ на условиях анонимности сотрудница Республиканского перинатального центра. — Все женщины вынуждены обращаться в госучреждения».

В государственных больницах женщины, решившие сделать аборт, сталкиваются с затягиванием сроков выполнения процедуры или с психологическим давлением. В разных регионах желающим прервать беременность показывают муляжи с разными стадиями развития эмбрионов, вручают письмо от патриарха Кирилла, в некоторых больницах на консультировании присутствует священник.

На фоне ограничений в России развивается «абортный туризм» — когда женщины, чтобы прервать беременность, ездят в соседние регионы. «Под абортным туризмом я понимаю вынужденные поездки, — объяснила „Би-би-си“ основательница Фонда хранения экстренной контрацепции, -активистка Ирина Файнман. — Где-то пару лет назад стала все чаще приходить информация, что из Калининграда ездили в Москву или Санкт-Петербург, из Карелии ездили в Санкт-Петербург, из Курской области ездили в Воронеж и в Москву. Все чаще стала появляться информация, что куда-то приходилось ездить. Масштабы этого трудно пока оценить, потому что это явление все-таки стигматизированное, и многие вообще не хотят говорить о том, что они сделали аборт».

Врачи также сталкиваются с давлением из-за антиабортной политики. Сообщество ультраправых «Русская община» совместно с -фондом «Спаси жизнь» регулярно занимается травлей медицинских работников: активисты приходят к гинекологам, снимают их на камеру и называют убийцами. Основательница другого пролайф-фонда «Женщины за жизнь», член Общественной палаты РФ Наталья Москвитина, известная участием в разработке и продвижении законопроекта о запрете склонения к абортам, приходит с проверками в женские консультации и проводит тренинги для врачей.

Противники прерывания беременности продвигают свои идеи среди школьников, студентов колледжей и университетов и бюджетников, показывая им «антиабортные» фильмы и устраивая другие мероприятия. Лекцию о «вреде абортов» прочитали в воинской части Подмосковья. Организаторы мероприятия, в частности, заявили, что «именно мужчины принимают решение о сохранении ребенка, и потому проводить беседы необходимо с ними».

Противники абортов, по мнению Файнман, нашли способ влиять на региональные власти. Манипулируя статистикой рождаемости, они убеждают чиновников в эффективности антиабортных инициатив. Как отмечает «Би-би-си», чиновники могут быть настроены против абортов, потому что заинтересованы в росте рождаемости: с конца декабря 2024 года в губернаторов включили показатель суммарного коэффициента рождаемости.

«Официально никто ничего не запрещает, — заявила Файнман. — А получается как-то так, что в каком-то регионе все частные клиники вдруг взяли и сами от абортов отказались. А главврачи государственных больниц в этом же регионе тоже решают отчего-то отказаться [от абортов]. Почему-то у нас ходят священники по колледжам и показывают фильмы пролайферские. Как-то оно все происходит само по себе. А так да, если мы говорим про законодательство, то в России все прекрасно и очень либерально. На бумаге все нормально, а на деле у нас и близко нет того, чтобы можно было пойти и спокойно сделать аборт по ОМС. Нет, в абсолютном большинстве случаев спокойно это сделать не получится».

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