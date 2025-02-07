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Губернатор Вологодской области предложил полностью запретить аборты в регионе
Ранее там уже ввели штрафы за «склонение» к прерыванию беременности
1 минута
11:13, 7 февраля 2025
Власти Вологодской области хотят запретить аборты в частных и государственных клиниках. Об этом
заявил
губернатор региона Георгий Филимонов — он планирует обсудить эту меру на правительственном совещании во второй половине февраля. В конце 2023 года в Вологодской области уже запретили «склонение» к искусственному прерыванию беременности и ввели административные штрафы. По данным РПЦ, за последние полтора года ограничения на аборты
ввели
почти в каждом регионе России и на аннексированных территориях.
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