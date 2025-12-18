ЦБ пообещал подать в российский арбитражный суд иски к европейским банкам из-за замороженных активов

Банк России объявил, что будет подавать иски к европейским банкам в российские суды из-за замороженных активов.

«Банк России в соответствии с ранее заявленной позицией об обеспечении защиты своих интересов сообщает, что будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регулятора.

Такое решение принято «в связи с продолжающимися попытками властей Европейского союза осуществить незаконное изъятие/использование без согласия Банка России его активов, размещенных в финансовых институтах ЕС». Речь, в том числе, идет о бессрочной заморозке активов.

Российские активы были заморожены после начала вторжений войск РФ в Украину в 2022 году. Всего было заморожено 260 миллиардов евро. Большая часть этих средств (около 190 миллиардов евро) хранится на счетах бельгийского депозитария. Euroclear получает прибыль от замороженных российских активов, c 2024 года ее направляют на финансирование помощи Украины.

Под залог замороженных средств ЕС планирует предоставить Украине кредит в 140 миллиардов евро. Для этого12 декабря ЕС одобрил бессрочную заморозку активов России (ранее сроки блокировки регулярно продлевались) до окончания войны. В этот же день ЦБ РФ объявил, что подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear. Сумма исковых требований — более 18,1 триллиона рублей.

Что известно о бессрочной заморозке российских активов

