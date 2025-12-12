Банк России подает иск в Арбитражный суд Москвы к бельгийскому депозитарию Euroclear из-за замороженных российских активов

Банк России впервые прокомментировал планы Еврокомиссии по использованию его замороженных активов, хранящихся в западных странах.

В заявлении ЦБ говорится, что механизмы «прямого или косвенного использования» его активов, являются «незаконными, противоречащими международному праву, в том числе нарушающими принципы суверенного иммунитета активов». ЦБ пообещал «безусловное оспаривание» любых действий, влекущих несогласованное использование его активов, «во всех доступных компетентных органах» — с последующим «приведением в исполнение судебных актов на территории государств членов ООН».

Вслед за этим ЦБ выпустил еще один пресс-релиз, в котором объявил, что подает иск в Арбитражный суд Москвы к бельгийскому депозитарию Euroclear в связи с его «незаконными действиями». В этом депозитарии хранится основная часть замороженных российских активов. В иске Банк России требует взыскания причиненных ему убытков. Другие подробности и сумма неизвестны.

«Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами», — говорится в заявлении.

В 2022 году западные страны заморозили активы российского Центробанка на сумму около 260 миллиардов евро. Большая часть этих средств (около 190 миллиардов евро) хранится на счетах бельгийского депозитария Euroclear. Euroclear получает прибыль от замороженных российских активов, но в 2024 году ее направили на финансирование Украины. В последние три года лидеры европейских стран неоднократно обсуждали возможность конфискации российских замороженных активов, но от этой идеи в итоге отказались.

В 2025 году Еврокомиссия выдвинула предложение о «репарационном кредите» в Украине под залог российских активов. В рамках этого плана предполагалось предоставить Украине кредит на 140 миллиардов евро, который она должна будет погасить, когда война закончится и Россия компенсирует причиненный ею ущерб. Бельгия выступает категорически против этого плана, опасаясь юридических последствий в виде исков со стороны Москвы и того, что она останется «один на один» с Россией, когда та потребует вернуть деньги.

