Иск ЦБ к бельгийскому депозитарию Euroclear поступил в Арбитражный суд Москвы. Банк России оценил убытки от заморозки активов в 18,1 триллиона рублей

Исковое заявление Банка России к Euroclear поступило в Арбитражный суд Москвы, сообщает ТАСС в понедельник, 15 декабря. Сумма исковых требований — более 18,1 триллиона рублей.

Об иске, поданном в Арбитражный суд Москвы из-за замороженных российских активов, ЦБ РФ объявил 12 декабря. Тогда сумма исковых требований не уточнялась.

В заявлении, распространенном Банком России, говорилось, что обращение в Арбитражный суд Москвы подается в связи с «незаконными действиями» бельгийского депозитария Euroclear. В этом депозитарии хранится основная часть замороженных российских активов.

Российские активы были заморожены после начала вторжений войск РФ в Украину в 2022 году. Всего было заморожено 260 миллиардов евро. Большая часть этих средств (около 190 миллиардов евро) хранится на счетах бельгийского депозитария. Euroclear получает прибыль от замороженных российских активов, c 2024 года ее направляют на финансирование помощи Украины.

Страны Евросоюза выступают за то, чтобы предоставить Украине кредит в размере 140 миллиардов евро под залог замороженных средств ЦБ РФ. План Еврокомиссии предусматривает, что Украина погасит кредит, когда война закончится и Россия согласится компенсировать причиненный ущерб. После этого Еврокомиссия вернет деньги Euroclear, и Россия сможет снова их использовать.

12 декабря ЕС одобрил бессрочную заморозку активов России (ранее сроки блокировки регулярно продлевались) до окончания войны.

