Евросоюз одобрил бессрочную заморозку активов России

Европейский союз на неопределенный срок заморозил активы России в Европе, сообщает Associated Press 12 декабря.

Используя специальную процедуру, предназначенную для экономических чрезвычайных ситуаций, ЕС заблокировал активы до тех пор, пока Россия не откажется от войны против Украины и не компенсирует украинской стороне ущерб, нанесенный за время боевых действий.

Президент Совета ЕС Антониу Коста заявил, что в октябре европейские лидеры обязались «сохранить российские активы в замороженном состоянии до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует нанесенный ущерб. Сегодня мы выполнили это обязательство». «Следующий шаг: обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026–27 годы», — добавил он.

Ранее Евросоюз мог продлевать решение о заморозке активов раз в полгода, теперь это не потребуется.

Как указывает Associated Press, принятое решение позволит лидерам ЕС использовать замороженные активы РФ для «репарационного кредита» Украине, чтобы она смогла удовлетворить свои финансовые и военные потребности в течение следующих двух лет. Саммит ЕС, на котором будут обсуждать этот вопрос, пройдет 18-19 декабря.

Нововведение позволит властям ЕС обойти вето Венгрии и Словакии, которые дружественно настроены по отношению к России.

После начала полномасштабной российско-украинской войны страны Запада заморозили активы Банка России на более чем 200 миллиардов евро. Большая часть суммы — около 190 миллиардов — находится в депозитарии Euroclear в Бельгии. Украина получает процентный доход от замороженных активов России.

Страны Евросоюза выступают за то, чтобы предоставить Украине кредит в размере 140 миллиардов евро под залог замороженных средств ЦБ РФ. Предполагается, что деньги направят на вооружение Украины. План Еврокомиссии предусматривает, что Украина погасит кредит, когда война закончится и Россия согласится компенсировать причиненный ущерб. После этого Еврокомиссия вернет деньги Euroclear, и Россия сможет снова их использовать.

Банк России сообщил 12 декабря, что подаст в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear из-за планов Еврокомиссии использовать его замороженные активы для «репарационного кредита» Украине.

