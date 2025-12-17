Власти Финляндии наложили арест на виллу российского бизнесмена Бориса Ротенберга в городе Ханко, ее могут продать, сообщает Yle.

По информации финского вещателя, Ротенберг не заплатил налог на недвижимость, сумма которого достигла нескольких тысяч евро. Из-за западных санкций бизнесмен не может перевести деньги на счета в финских банках.

Ранее власти Финляндии арестовали в Хельсинки коммерческую недвижимость, которая принадлежала компании Ротенберга. Поводом для ареста стал долг по коммунальным услугам — 27 тысяч евро.

Юрист Микко Мантере, представляющий интересы Ротенберга в Финляндии, рассказал, что арест с недвижимости в Хельсинки сняли после погашения задолженности. Но, по данным Yle, один из объектов финские власти успели продать.

Юрист заявил, что вопрос о вилле в Ханко также сейчас «находится на рассмотрении», и арест скоро отменят.

Финляндия арестовала активы российских предпринимателей Бориса и Аркадия Ротенбергов в 2022 году, после того как они попали под европейские санкции. В частности, из-за ограничений стадион Helsinki Halli в Хельсинки, в числе владельцев которого называли Ротенбергов, простаивал больше двух лет. В 2024 году российские бизнесмены продали свои доли в управляющей компании Helsinki Halli Oy.