Тимченко и Ротенберги договорились о продаже стадиона в Хельсинки, который простаивал больше двух лет из-за санкций

Российские миллиардеры, владевшие стадионом Helsinki Halli (предыдущее название — Hartwall Arena) в столице Финляндии, продали свои акции в управляющей компании Helsinki Halli Oy, пишет Helsingin Sanomat.

В числе владельцев стадиона газета называет Геннадия Тимченко, а также Аркадия, Бориса и Романа Ротенбергов.

«Я могу подтвердить, что документы о продаже подписаны. Покупатели и продавцы достигли соглашения по всем деталям сделки», — сказал изданию член правления Helsinki Halli Oy Кай Паананен, представляющий интересы Тимченко.

Покупателем стадиона стала инвестиционная компания Trevian. Там покупку также подтвердили. Сумма сделки не разглашается. Helsingin Sanomat пишет, что ранее называлась сумма в размере 57 миллионов евро, но с тех пор она выросла по меньшей мере до 60 миллионов евро. При этом сделку, как отмечает Helsingin Sanomat, еще должны одобрить власти Финляндии и Евросоюза.

Документация по сделке, по словам представителя Trevian, уже передана в финский МИД. Деньги от продажи российские миллиардеры не получат: они пойдут на специальный счет, контролируемый финскими властями, где будут находиться до снятия санкций.

Спортивный стадион Helsinki Halli был достроен в 1997 году, а с 2013 года 45% акций в управляющей компании, как писал «Коммерсант», владеют структуры Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко. В 2022 году Тимченко и отец Романа Ротенберга Борис попали под санкции. Финляндия заморозила активы Ротенбергов. Из-за этого стадион не мог принимать никакие мероприятия, так как плата за его использование считалась бы нарушением санкционного режима. Здание начало разрушаться; в сентябре 2023 года там отключили электричество.

В начале ноября 2024 года мэрия Хельсинки объявила, что в ближайшие два месяца подаст заявку на принудительное изъятие стадиона у владельцев, поскольку город недополучает деньги в бюджет. В мэрии отмечали, что поскольку экспроприация считается крайней мерой, заявка будет отклонена, если использование арены можно будет обеспечить иным способом. В итоге стороны пришли к соглашению о продаже.