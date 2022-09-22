Финляндия арестовала активы Ротенбергов и Аркадия Воложа

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Власти Финляндии арестовали активы российских предпринимателей Бориса и Аркадия Ротенбергов и Аркадия Воложа. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

По данным издания, решения об аресте активов бизнесменов, находящихся под санкциями ЕС, финские власти приняли в августе — начале сентября. Эта мера коснулась компании Långvik Capital, связанной с Ротенбергами. Ей принадлежат доли в отеле Långvik и крупнейшем ледовом стадионе страны Helsinki Hall, ранее известном как Hartwall Arena.

Помимо этого, власти Финляндии арестовали финские активы «Яндекса», одним из основателей которого является Аркадий Волож. По данным газеты, арест коснулся центра обработки данных, расположенного в городе Мянтсяля.

Helsingin Sanomat отмечает, что «Яндекс» под санкции не попал, а его финское отделение весной сменило название на Global DC Oy. Тем не менее, активы арестованы на основании того, что «Яндекс» несет ответственность за распространение «государственных нарративов в результатах поиска и удаление контента, критикующего правительство страны и агрессивную войну».

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