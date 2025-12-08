ТАСC: Лариса Долина заявила, что Полина Лурье «не проявила разумную осмотрительность» при покупке квартиры певицы

Певица Лариса Долина в своем иске к покупательнице ее квартиры Полине Лурье указала, что та не проявила «разумную осмотрительность» при заключении сделки. Об этом говорится в тексте решения суда по делу о продаже квартиры Долиной, с которым ознакомился ТАСС:

Истец (Лариса Долина) указывает, что ответчик (Полина Лурье), зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, чей основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, заключая оспариваемые договоры, не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца.

ТАСС не уточняет, о каком именно решении суда идет речь. В марте Хамовнический суд Москвы вернул Долиной право собственности на квартиру, которую певица продала, как она уверяет, под давлением мошенников, Полине Лурье. В ноябре Второй кассационный суд отклонил жалобу Лурье, пытавшейся вернуть квартиру. При этом ни один из судов не обязал Долину вернуть покупательнице деньги — их предполагается взыскать с преступников.

2 декабря жалоба Лурье поступила в Верховный суд. 5 декабря Долина в эфире Первого канала заявила, что вернет Лурье деньги. «Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это единственный выход и единственное справедливое решение», — сказала она. Лурье после заявления певицы не стала отзывать обращение в Верховный суд, сообщил ее адвокат РБК. Заседание по-прежнему назначено на 16 декабря.

Лариса Долина стала жертвой мошенников весной 2024 года. Преступники представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили певицу, что ее деньги хотят украсть. Они добились, чтобы Долина перевела сбережения на «безопасные счета» и продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей. Полина Лурье, купившая квартиру, уверяет, что ничего не знала об афере.

Тяжба за квартиру привела к тому, что Долину стали критиковать и «отменять» в соцсетях, а в «Википедии» появилась статья под названием «Эффект Долиной», посвященная мошеннической схеме продажи квартир. В Госдуме начали обсуждать поправки в законодательство, которые должны помешать продажам квартир по «схеме Долиной» (также известна как «Бабушкина схема»).

Четверых фигурантов дела о мошенничестве с квартирой Долиной приговорили к срокам от четырех до семи лет лишения свободы

«Молчала не потому, что надменная и высокопарная, а потому что была на гастролях» Лариса Долина рассказала, как ее обманули мошенники. И пообещала вернуть деньги Полине Лурье — она купила квартиру певицы, но осталась ни с чем

