«Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о защите покупателей квартир от мошенничества по «бабушкиной схеме»

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о семидневном «периоде охлаждения» при продаже квартир собственниками. Соавторы законопроекта — председатель «Справедливой Россия» Сергей Миронов и депутат Госдумы из фракции этой партии Михаил Делягин.

По мнению авторов документа, пишет ТАСС, законопроект поможет защитить добросовестных покупателей от мошенничества по так называемой бабушкиной схеме, когда сделку оспаривают через суд на основании того, что продавец действовал под давлением.

Предполагается, что государственная регистрация сделки будет проводиться только по истечении семи дней со дня заключения договора купли-продажи. «За это время продавец оценит свои действия, и если он поймет, что находится под воздействием мошенников, то сможет отказаться от продажи жилья», — пояснил Миронов ТАСС.

При этом продавец сможет получить средства за продажу квартиры только после государственной регистрации перехода права собственности и только на банковский счет — расчеты наличными исключаются.

Также предлагается обязать продавца при продаже единственного жилья доказать, что у него будет место для проживания. Для этого ему необходимо будет предоставить нотариально заверенное согласие лица, у которого продавец будет проживать после продажи квартир.

У «Справедливой России» в Госдуме нынешнего созыва 28 мест из 450. Для принятия законопроекта необходимо, чтобы его поддержали другие депутаты, в первую очередь из «Единой России», занимающей большинство мест в нижней палате парламента. Кроме того, документ должен получить положительные отзывы профильных министерств, ведомств и парламентских комитетов.

Замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов, выступая на круглом столе в Госдуме 20 ноября, заявил, что лишь 20% судебных разбирательств в случаях, когда пожилой продавец квартиры оспаривает сделку, утверждая, что действовал под воздействием мошенников, решаются в пользу покупателей. В 41% случаев, заявил он, суды оставляют покупателей без квартиры и без денег, в 39% случаев стороны обязуют вернуть друг другу квартиру и деньги.

Наиболее известным примером, когда бывший собственник квартиры сумел вернуть ее через суд без возврата средств добросовестным покупателям, является дело певицы Ларисы Долиной. В 2024 году Долина стала жертвой мошенников, которые похитили у нее 175 миллионов рублей и вынудили продать квартиру в Москве за 112 миллионов. Покупательницей стала 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, ничего не подозревавшая об афере. Долиной вернули право собственности на квартиру (экспертиза признала ее «психически неустойчивой» на момент совершения сделки), а Лурье осталась и без жилья, и без денег.

