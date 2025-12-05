Лариса Долина заявила, что вернет деньги Полине Лурье — покупательнице квартиры, которую певица продала из-за действий мошенников. Долина рассказала об этом решении в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

Долина заявила, что Лурье не виновата в том, что певицу обманули мошенники. «Я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это единственный выход и единственное справедливое решение», — сказала она в эфире Первого канала.

По словам Долиной, это будет тяжело, поскольку у нее нет этих денег. «Но я сделаю все возможное, чтобы вернуть эти деньги Полине Лурье в полном объеме», — заявила певица.

Ранее Первый канал опубликовал отрывок из интервью Долиной, в котором она объяснила, почему до сих пор не комментировала скандал с квартирой. Певица заявила, что сначала была «в шоке», а потом не могла давать комментарии из-за подписки о неразглашении.

В свою очередь адвокат Лурье Светлана Свириденко рассказала, что Долина уже предлагала вернуть деньги за квартиру, но в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции. Предложение о мировом соглашении поступило от певицы после того, как Лурье обратилась в Верховный суд РФ, чтобы оспорить решение суда по вопросу собственности на квартиру. Лурье на условия Долиной не согласилась.

Позже Свириденко сообщила, что Лурье примет окончательное решение и обдумает возможные условия соглашения к 8 декабря. «Мы ждем сегодняшний эфир на телевидении, пока просим нас не тревожить», — добавила адвокат.

Лариса Долина стала жертвой мошенников весной 2024 года. Преступники представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили певицу, что ее деньги хотят украсть. Они добились, чтобы Долина перевела сбережения на «безопасные счета» и продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей.

Покупательницей квартиры стала 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, которая ничего не подозревала об афере. В итоге суд вернул квартиру Долиной, а также постановил, что она не должна возвращать деньги покупательнице, которая в итоге осталась и без недвижимости, и без денег. Лурье решила оспорить решение в Верховном суде РФ.

После решения суда в соцсетях начали критиковать и «отменять» Долину, а в «Википедии» появилась статья под названием «Эффект Долиной», посвященная мошеннической схеме продажи квартир.

Четверых фигурантов дела о мошенничестве с квартирой Долиной приговорили к срокам от четырех до семи лет лишения свободы.