«Сначала я была в шоке. Потом я дала подписку о неразглашении». Лариса Долина объяснила, почему до сих пор молчала о скандале с продажей квартиры

Певица Лариса Долина впервые прокомментировала скандал вокруг продажи своей квартиры в программе «Пусть говорят!» на Первом канале.

Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала я была в шоке. Я была в таком шоковом состоянии, что я не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я в интересах следствия — я подписку дала о неразглашении. Я не имела права ни комментировать ничего, ни афишировать происходящий процесс.

«Здесь важно просто понять, что это было невозможно. И только сейчас люди узнают правду», — добавила она.

Первый канал опубликовал фрагмент передачи. Ее полную версию покажут позже — вечером 5 декабря.

Лариса Долина стала жертвой мошенников весной 2024 года — они сказали певице, что ее деньги хотят украсть преступники, и убедили ее перевести сбережения на «безопасные счета» и продать квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей. Покупательницей стала 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, которая ничего не подозревала об афере. Позже суд вернул квартиру Долиной, а также постановил, что она не должна возвращать деньги покупательнице, которая в итоге осталась и без недвижимости, и без денег.﻿

После этого в соцсетях начали критиковать и «отменять» Долину, а в «Википедии» появилась статья под названием «Эффект Долиной», посвященная мошеннической схеме продажи квартир. Четверых фигурантов дела о мошенничестве с квартирой Долиной суд в конце ноября приговорил к срокам от четырех до семи лет лишения свободы.