«Украину и Владимира нельзя бросать наедине с этими парнями». Лидеры Европы, по данным Der Spiegel, предупредили Зеленского, что США могут «предать»

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в закрытом телефонном разговоре с Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами выразили опасение, что США могут «предать» Украину, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Разговор, по его данным, состоялся в понедельник, 1 декабря. Der Spiegel утверждает, что получил его расшифровку на английском языке. Как именно журналисты получили доступ к расшифровке, не уточняется.

«Существует вероятность, что США предадут Украину в вопросе территории, не дав ясности по гарантиям безопасности», — цитирует издание Макрона. В свою очередь Мерц отметил, что Зеленский должен быть «в ближайшие дни крайне осторожен». «Они играют в игры и с вами, и с нами», — добавил он. Как поясняет Der Spiegel, речь идет о посланниках президента США Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере.

В разговоре участвовал и президент Финляндии Александр Стубб. «Мы не можем бросать Украину и Владимира наедине с этими парнями», — сказал он. С ним согласился генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В переговорах, по данным Spiegel, также участвовали премьер-министр Польши Дональд Туск , премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Несколько участников встречи подтвердили изданию, что разговор действительно состоялся. Двое из них заявили, что содержание беседы передано точно, но отказались подтвердить конкретные цитаты, сославшись на конфиденциальный характер разговора.

Однако в Париже отрицают, что Макрон говорил о возможном «предательстве» США. «Президент не выражался подобным образом», — заявили в Елисейском дворце в ответ на запрос немецких журналистов. Там отказались сообщить точные формулировки.

Как отмечает Der Spiegel, публично Макрон не раз подчеркивал во время общения с прессой роль США в мирных переговорах. В свою очередь, Мерц и Туск 1 декабря выступили на совместной пресс-конференции после переговоров в Берлине. Среди прочего канцлер ФРГ отметил, что они всеми силами поддерживают «единство трансатлантического сообщества».

«Никаких решений по Украине и Европе без украинцев и без европейцев, никакого навязанного мира через голову Украины, никакого ослабления или раскола Европейского Союза и НАТО», — говорил Мерц.

Телефонному разговору Владимира Зеленского с европейскими лидерами предшествовал очередной раунд переговоров делегаций Украины и США по мирному плану, который Вашингтон предложил в ноябре.

Как сообщалось, по итогам встречи нерешенными остались «проблемные вопросы» — о территориях (Россия требует полного выхода украинских сил из Донбасса) и членстве Украины в НАТО.

После встречи с украинцами переговорщики от США — спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер — встретились в Москве с Владимиром Путиным. Стороны решили «не раскрывать суть состоявшихся переговоров».

