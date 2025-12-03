В Кремле завершились переговоры Путина с делегацией США о мирном урегулировании войны

Переговоры России и США, посвященные мирному урегулированию российско-украинской войны, прошли в Кремле вечером 2 декабря. Они продолжались почти пять часов и завершились в 00:30 мск 3 декабря, сообщает «Коммерсант».

С российской стороны в них участвовали президент РФ Владимир Путин, его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

США на переговорах представляли специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

В ходе встречи посланники США представили Путину мирный план Вашингтона, обновленный после переговоров с Украиной.

Стив Уиткофф после переговоров в Кремле приехал в посольство США, сообщает РИА Новости. Он не стал делать заявлений для СМИ. Кирилл Дмитриев по итогам встречи написал в соцсети икс: «Продуктивно». Российские СМИ ожидают, что перед журналистами выступит Юрий Ушаков.

Ранее издание Axios сообщило, что после переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер собираются поехать в одну из стран Европы, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

