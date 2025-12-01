Украинская сторона во время переговоров с США во Флориде заявила, что вывод ВСУ из Донецкой области не представляется возможным, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, переговоры были сфокусированы «на проблемных вопросах» в потенциальном мирном соглашении. Источник рассказал, что много внимания на встрече уделялось вопросу территорий. Он отметил, что американская сторона доносит до Украины позицию России, которая требует полного выхода украинских сил из Донбасса.

Украинская сторона заявила, что такой подход не является возможным в силу конституционных ограничений, мнения украинского общества, а также несоответствия реальной ситуации. По мнению Киева, дискуссия по территориям должна начинаться с текущей линии соприкосновения.

Украина также заявила, что курс на членство в НАТО закреплен в Конституции страны, поэтому ее изменение ради заключения мирного соглашения будет плохим прецедентом.

«Готовность слышать наши аргументы со стороны американцев присутствует. Другой вопрос, что они постоянно говорят: хорошо, вы можете быть 100% правы, но есть другая сторона, и она требует вот этого и этого. Мы как медиатор должны обеспечивать то, чтобы вы пришли к мирному соглашению. Вы можете сколько угодно логично объяснять свою позицию, если другая сторона говорит „нет“ — то что мы сделаем?» — приводит издание слова источника.

В свою очередь высокопоставленный американский чиновник рассказал The Wall Street Journal, что в ходе переговоров обсуждались возможные сроки проведения новых выборов в Украине и перспектива обмена территориями между Россией и Украиной. Он отметил, что «другие важные вопросы» остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности для Украины со стороны США и Запада, а также вопрос о том, будет ли Кремль продолжать требовать международного признания захваченных территорий.

Источник «РБК-Украина» добавил, что у Киева и Вашингтона пока нет «стопроцентного понимания» финального текста мирного соглашения, но переговоры во Флориде он назвал «еще одним шагом вперед».

Изначальный американский план из 28 пунктов по прекращению российско-украинской войны предполагал, что Луганская и Донецкая области будут признаны де-факто российскими, в том числе со стороны США, а Херсонская и Запорожская области будут поделены по текущей линии фронта. Украина, согласно плану, должна вывести войска из той части Донецкой области, которую сейчас контролирует, эта зона будет буферной и считаться российской. Кроме того, Украина закрепляет в Конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО обязуется не принимать Украину в альянс в будущем.

Первый раунд переговоров украинской и американской делегаций по мирному плану, предложенному США, прошел в Женеве 23 ноября. Госсекретарь США Марко Рубио назвал эту встречу «возможно, самой продуктивной» во всем процессе мирных переговоров. По ее итогам изначальный мирный план из 28 пунктов был переработан и сокращен — по одним данным, до 19 пунктов, по другим — до 22.

Второй раунд переговоров прошел 30 ноября во Флориде. После него спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отправится в Москву — там ожидается его встреча с Владимиром Путиным.

