Дональд Трамп во время разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро дал ему неделю, чтобы покинуть страну, но он отказался, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника.

Во время звонка, который состоялся 21 ноября, Трамп сказал Мадуро, что тот может отправиться в любое выбранное им место вместе с членами своей семьи. Срок, отведенный президентом США на это, истек в пятницу, 28 ноября, после чего Трамп написал в своих соцсетях о закрытии неба над Венесуэлой.

Мадуро, по данным источников Reuters, сказал Трампу, что готов покинуть Венесуэлу, но при условии, что он и члены его семьи получат полную юридическую амнистию, включая снятие всех санкций США и прекращение дела против него в Международном уголовном суде.

По данным Reuters, разговор длился менее 15 минут, и во время него Трамп «отклонил ряд просьб» президента Венесуэлы. В частности, Мадуро попросил снять санкции с более чем 100 венесуэльских чиновников, многих из которых США обвиняют в нарушениях прав человека, наркоторговле или коррупции. По словам двух источников, президент Венесуэлы также попросил, чтобы переходное правительство возглавила вице-президент Дельси Родригес.

Трамп подтвердил, что разговаривал с Мадуро, но не рассказал подробностей. По словам трех источников Reuters, администрация Мадуро запросила еще один телефонный разговор с президентом США.

Одной из первых о разговоре Трампа и Мадуро написала газета The New York Times. По ее данным, Мадуро во время этого разговора сказал, что готов уйти в отставку в течение двух-трех лет, но Вашингтон отверг этот план. Позже The Wall Street Journal добавил, что Трамп пригрозил Мадуро рассмотреть другие варианты, включая использование силы, если тот не уйдет добровольно.

Отношения между США и Венесуэлой резко ухудшились во время второго президентского срока Трампа. Его администрация не признает Мадуро легитимным президентом и обвиняет правительство страны в недостаточной борьбе с наркотрафиком. США отправили в Карибский бассейн свой самый современный авианосец «Джеральд Форд», эсминцы и истребители, а с сентября нанесли более 20 ударов по судам, которые, как утверждается, перевозили наркотики. В результате этих ударов погибли более 80 человек. Reuters писал, что в случае нападения США у Венесуэлы есть два сценария ответа — партизанское сопротивление или превращение в «неуправляемое государство».

