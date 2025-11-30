The Wall Street Journal: Трамп пригрозил Мадуро «использованием силы», если тот не уйдет добровольно

Дональд Трамп созвонился с Николасом Мадуро и сказал ему, что если тот не уйдет добровольно, США рассмотрят другие варианты, включая использование силы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Во время разговора Трамп и Мадуро обсуждали требования Венесуэлы об амнистии для президента страны и его помощников, многие из которых сталкиваются с санкциями и уголовными обвинениями со стороны США.

Об этом звонке первой рассказала газета The New York Times. По ее данным, Мадуро во время этого разговора сказал, что готов уйти в отставку в течение двух-трех лет, но Вашингтон отверг этот план.

Звонок, по словам собеседников WSJ, состоялся на прошлой неделе — незадолго до объявления Трампа о закрытии воздушного пространства Венесуэлы, которое он сделал 29 ноября в соцсети Truth Social.

Американские чиновники, по данным Reuters, «были удивлены» этому заявлению и не знали о каких-либо военных операциях по закрытию воздушного пространства Венесуэлы. Белый дом никаких разъяснений не предоставил.

США, как отмечает WSJ, не могут закрывать воздушное пространство другой страны, но Федеральное управление гражданской авиации (FAA) может запретить американским авиакомпаниям полеты в определенные страны.

В МИД Венесуэлы заявление Трампа назвали «враждебным, односторонним и произвольным актом, несовместимым с основополагающими принципами международного права» и заявили, что осуждают «колониалистскую угрозу», которая затрагивает суверенитет воздушного пространства страны.

Администрация Трампа не признает Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы и обвиняют правительство страны в недостаточной борьбе с наркотрафиком. В последние недели США существенно усилили военное присутствие в Карибском бассейне, разместив там свой самый современный авианосец «Джеральд Форд», эсминцы и истребители F-35B. С сентября США нанесли более 20 ударов по судам, которые, как утверждается, перевозили наркотики. В результате ударов погибли более 80 человек.

