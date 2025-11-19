NYT: президент Венесуэлы Мадуро во время переговоров с США заявил, что готов уйти в отставку в течение двух-трех лет. Вашингтон отверг этот план

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время неофициальных переговоров с США заявил, что готов уйти в отставку в течение двух-трех лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По информации собеседников газеты, Вашингтон отверг этот план. «Любая отсрочка в передаче власти со стороны Мадуро для Белого дома неприемлема», — говорится в публикации.

В ходе переговоров представители Мадуро также дали понять, что готовы предоставить американским энергетическим компаниям доступ к нефтяным ресурсам Венесуэлы.

The New York Times пишет, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел две встречи в оперативном штабе Белого дома, где обсуждалась ситуация с Венесуэлой и рассматривались различные варианты ее решения. Специалисты по планированию военных операций подготовили списки объектов в Венесуэле, которые, предположительно, связаны с наркоторговлей и по которым могут быть нанесены удары. Пентагон также может нанести удары по военным подразделениям Венесуэлы.

Как отмечает газета, закулисные переговоры показывают, что дипломатическое решение конфликта все еще возможно.

Администрация президента США Дональда Трампа обвиняет Венесуэлу в недостаточной борьбе с наркотрафиком. С сентября 2025 года США начали наносить ракетные удары по венесуэльским морским судам, которые, как утверждается, перевозят наркотики. В начале сентября СNN сообщал, что Трамп рассматривает вариант нанесения ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы.

По данным CNN, Дональд Трамп пока не принял решение о том, проводить ли наземную операцию в Венесуэле.

Николас Мадуро называл действия США «враждебной осадой». Он призывал Вашингтон «отказаться от своих планов насильственной смены режима в Венесуэле».

