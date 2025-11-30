В случае военной атаки США у Венесуэлы есть два сценария ответных действий, пишет Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с военными возможностями страны, и документы с планами.

Один из вариантов предусматривает партизанское сопротивление — или сеяние хаоса. О таком «затяжном сопротивлении», хоть и без деталей, упоминали публично высокопоставленные чиновники. Оно предполагает задействование небольших воинских подразделений в более чем 280 местах, которые будут осуществлять акты саботажа и другие партизанские действия.

В стране, как отчитался по телевидению президент Николас Мадуро, уже развернуты пять тысяч российских переносных зенитных ракетных комплексов «Игла». По словам одного из собеседников Reuters, военные приказы предусматривают, что в случае нападения подразделения должны рассредоточиться и укрыться в различных местах.

Вторая стратегия предполагает «анархизацию» страны. По словам источников, она предусматривает использование спецслужб и вооруженных сторонников правящей партии для создания беспорядков в столице страны Каракасе и превращения Венесуэлы в «неуправляемое государство». Эту стратегию чиновники официально и публично не признают.

Вооруженные силы США значительно превосходят венесуэльские, которые ослаблены плохой подготовкой, низкими зарплатами и ухудшающимся состоянием техники, говорят источники Reuters.

Николас Мадуро смог сохранить лояльность армии, назначая офицеров на государственные должности, но рядовые солдаты получают всего около 100 долларов в месяц в местной валюте — это пятая часть суммы, которая необходима средней семье. Дезертирство уже происходит, и в случае атаки может усилиться, говорят собеседники агентства.

Кроме того, они отмечают неудовлетворительное состояние военной техники — в основном, советской или российской. Например, истребителей «Сухой», приобретенных Венесуэлой у России еще в 2000-х годах, а также устаревших российских вертолетов, танков и переносных зенитных ракетных комплексов.

Отношения США и Венесуэлы резко обострились на втором президентском сроке Трампа. Его администрация не считает Мадуро легитимным президентом и обвиняет правительство страны в недостаточной борьбе с наркотрафиком. В последние недели США отправили в Карибский бассейн свой самый современный авианосец «Джеральд Форд», эсминцы и истребители, а с сентября нанесли более 20 ударов по судам, которые, как утверждается, перевозили наркотики. В результате этих ударов погибли более 80 человек.

29 ноября Трамп объявил в соцсетях о закрытии воздушного пространства Венесуэлы (однако никаких приказов за этим не последовало, отмечал Reuters). За некоторое время до этого Трамп созванивался с Мадуро — и в этом разговоре сказал президенту Венесуэлы, что если тот не уйдет добровольно, США рассмотрят другие варианты, включая использование силы.

